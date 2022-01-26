Самые вкусные рубленые котлеты: готовить всего 10 минут

Вкуснейшие рубленые котлеты рецепт / ua.depositphotos.com

Любая хозяйка знает, что вкуснее и прекраснее котлет нет ничего. Практически все дети обожают куриные котлеты. Этот удивительно простой рецепт поможет вам сэкономить время и приготовить идеальное блюдо.

Мы подскажем универсальный и простой рецепт рубленых куриных котлет.

У кого нет мясорубки, не расстраивайтесь, она вам не понадобится.

Рубленые куриные котлеты - рецепт

Вам понадобится:

Куриное филе - 500 грамм

Яйца - 2 штуки

Мука - 2 столовые ложки

Сметана 20%

Укроп и зеленый лук - по вкусу

Куриное филе хорошо помыть, убрать пленку и шкурку и порезать на мелкие кубики.

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Филе посолить и добавить по вкусу специи.

Зеленый лук и укроп мелко порезать, добавить 2 ложки сметаны и хорошо перемешать.

Отправляем сметану с зеленью к куриному филе.

Венчиком взбить яйца и добавить к тесту на рубленые котлеты.

Далее к куриному филе добавляем две ложки муки и замешиваем тесто на котлеты.

Разогреть сковороду и налить оливковое масло для жарки.

Столовой ложкой выкладываем куриное тесто на котлеты и жарим 5 минут с двух сторон.

Можно на 2 минуты накрыть крышкой.

Чтобы котлеты получились сочные, не стоит их жарить на сильном огне.

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