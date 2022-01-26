Самые вкусные рубленые котлеты: готовить всего 10 минут

Невероятные куриные котлеты мгновенного поедания.
Любая хозяйка знает, что вкуснее и прекраснее котлет нет ничего. Практически все дети обожают куриные котлеты. Этот удивительно простой рецепт поможет вам сэкономить время и приготовить идеальное блюдо.
Мы подскажем универсальный и простой рецепт рубленых куриных котлет.
У кого нет мясорубки, не расстраивайтесь, она вам не понадобится.
Рубленые куриные котлеты - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе - 500 грамм
- Яйца - 2 штуки
- Мука - 2 столовые ложки
- Сметана 20%
- Укроп и зеленый лук - по вкусу
Куриное филе хорошо помыть, убрать пленку и шкурку и порезать на мелкие кубики.
Филе посолить и добавить по вкусу специи.
Зеленый лук и укроп мелко порезать, добавить 2 ложки сметаны и хорошо перемешать.
Отправляем сметану с зеленью к куриному филе.
Венчиком взбить яйца и добавить к тесту на рубленые котлеты.
Далее к куриному филе добавляем две ложки муки и замешиваем тесто на котлеты.
Разогреть сковороду и налить оливковое масло для жарки.
Столовой ложкой выкладываем куриное тесто на котлеты и жарим 5 минут с двух сторон.
Можно на 2 минуты накрыть крышкой.
Чтобы котлеты получились сочные, не стоит их жарить на сильном огне.
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