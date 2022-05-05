Вкуснее вы еще не ели: невероятно нежные и сочные "отбивные" в вафельных коржах

Невероятно нежные ленивые беляши или вафли с фаршем, которые покорят ваших деток.
Может многие помнят, как наши бабушки готовили различные блюда с вафельными коржами. Небольшие и круглые вафельки, которые придают нежный вкус фаршу.
Их еще называли котлетки в вафлях. Сегодня вам расскажем очень простой рецепт вафельных коржей, который точно полюбят ваши близкие.
Обязательно приготовьте такие вафли с фаршем деткам. Еще такой рецепт называют ленивые беляши.
Вафли с фаршем - рецепт
Вам понадобится:
- Вафли круглые - 1 упаковка
- Фарш ассорти или куриный - 350 гр
- Яйца - 3 шт
- Соль
Сделать фарш и натереть мелко лук.
Посолить, по вкусу поперчить и добавить 1 яйцо.
Фарш должен получиться, как на котлеты.
Разделить вафельные коржи порционно.
1 столовую ложку фарша выкладываем на вафельку и второй закрываем.
2 яйца взбить и посолить.
Каждую вафельку с фаршем окунуть в яйца и обжаривать на хорошо разогретой сковороде.
Обязательно накрывать крышкой, чтобы фарш не пустил сок, а вафля была нежной и хрустящей.
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