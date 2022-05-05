Вкуснее вы еще не ели: невероятно нежные и сочные "отбивные" в вафельных коржах

Вафли с фаршем / smak.ua

Может многие помнят, как наши бабушки готовили различные блюда с вафельными коржами. Небольшие и круглые вафельки, которые придают нежный вкус фаршу.

Их еще называли котлетки в вафлях. Сегодня вам расскажем очень простой рецепт вафельных коржей, который точно полюбят ваши близкие.

Обязательно приготовьте такие вафли с фаршем деткам. Еще такой рецепт называют ленивые беляши.

Вафли с фаршем - рецепт

Вам понадобится:

Вафли круглые - 1 упаковка

Фарш ассорти или куриный - 350 гр

Яйца - 3 шт

Соль

Сделать фарш и натереть мелко лук.

Посолить, по вкусу поперчить и добавить 1 яйцо.

Фарш должен получиться, как на котлеты.

Разделить вафельные коржи порционно.

1 столовую ложку фарша выкладываем на вафельку и второй закрываем.

2 яйца взбить и посолить.

Каждую вафельку с фаршем окунуть в яйца и обжаривать на хорошо разогретой сковороде.

Обязательно накрывать крышкой, чтобы фарш не пустил сок, а вафля была нежной и хрустящей.

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