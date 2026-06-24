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Бужинская показалась в купальнике на отдыхе в Греции

Алена Кюпели
24 июня 2026, 21:18обновлено 24 июня, 22:18
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Катерина Бужинская показала себя в отличной форме.
Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская залюбовалась прекрасными видами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

Кратко:

  • Как выглядит Бужинская
  • Где она побывала

Известная украинская певица Екатерина Бужинская показалась на отдыхе на греческих островах.

На своей странице в Instagram, артистка поделилась кадрами со своего отпуска и даже порадовала поклонников фото в купальнике.

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Катерина Бужинская показала отдых на островах
Катерина Бужинская показала отдых на островах / Фото Instagram/buzhynska

"Три острова в одном путешествии! Северные Спорады - это настоящее сокровище Эгейского моря, архипелаг, поражающий своей природной красотой, кристально чистыми водами и неповторимой атмосферой греческих островов. Здесь каждый остров имеет свой характер, но вместе они создают идеальное место для незабываемого отдыха, полного солнца, моря и ярких впечатлений", - написала она.

Катерина Бужинская показала отдых на островах
Катерина Бужинская показала отдых на островах / Фото Instagram/buzhynska

Бужинская также показала себя в купальнике, где была видна ее роскошная форма.

Катерина Бужинская показала отдых на островах
Катерина Бужинская показала отдых на островах / Фото Instagram/buzhynska

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Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

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О персоне: Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

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