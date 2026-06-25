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Кузнецова рассказала о своем отношении к Тарасу Цимбалюку

Алена Кюпели
25 июня 2026, 07:42
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Катерина Кузнецова поделилась своими небольшими секретами личной жизни.
Екатерина Кузнецова расставание
Екатерина Кузнецова ответила на вопросы подписчиков / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова, скрин из видео
  • Кратко:
  • Что известно о личной жизни актрисы
  • Что она сказала о Цимбалюке

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, сколько зарабатывают украинские актеры, раскрыла, как она относиться к украинскому актеру Тарасу Цимбалюку.

Актриса на своей странице в Instagram устроила сессию вопросов ответов со своими подписчиками. Она рассказывала о своем стиле, о том, что любит и даже о романтических отношениях.

Катерина Кузнецова пообщалась с подписчиками
Катерина Кузнецова пообщалась с подписчиками / Фото Instagram/katykino/

Так, актриса написала, что с романтической cтороной вопроса у нее "все хорошо". Кузнецова не вдавалась в подробности и больше ничего не сказала по этому поводу.

видео дня

Что же касается ее коллеги по актерскому цеху Тараса Цимбалюка, то актриса показала, что дружит с ним.

Катерина Кузнецова пообщалась с подписчиками
Катерина Кузнецова пообщалась с подписчиками / Фото Instagram/katykino/

"Ну, братское сердце", - написала актриса.

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Отметим, как сообщал Главред, украинский актер, который снялся в фильме "Тихая нава" Иван Билаш признался, что был влюблен в украинскую ведущую и актрису Лесю Никитюк.

Ранее также жена известного комика Юрия Ткача Виктория раскрыла секрет своего ошеломительного похудения. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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О персоне: Катерина Кузнецова

Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко.

Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

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