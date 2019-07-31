Джек Райан 2 сезон: дата выхода, актеры и новый трейлер

Джек Райан 2 сезон: дата выхода, сюжет сериала / скриншот

Джон Красински возвращается в роли Джека Райана во втором сезоне одноименного сериала, который выйдет в 2019 году.

2 сезон Джека Райана порпдует не только сюжетом, но и возвращением персонажей из первого сезона, которых уже и не чаяли увидеть. К слову, весной 2019 сериал Джек Райан был сразу же продлен на 3 сезон - благо материалов у сценаристов сейчас хватает, главное, чтоб рейтинги окупали съемки.

Джек Райан 2 сезон сюжет

После отслеживания потенциально подозрительной партии незаконного оружия в венесуэльских джунглях, сотрудник ЦРУ Джек Райан направляется в Южную Америку для расследования. Поскольку расследование Джека угрожает раскрыть далеко идущий заговор, президент Венесуэлы начинает контратаку, которая наносит удар по Джеку, в результате чего он и его коллеги по работе в глобальной миссии, охватывающей Соединенные Штаты, Великобританию, Россию и Венесуэлу, должны разгадать гнусный заговор президента и обеспечить стабильность в стране на грани хаоса.

Читайте такжеРассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры

Джек Райан 2 сезон актеры

Джон Красински, Эбби Корниш, Венделл Пирс, Джон Гудгеннакер, Нуми Рапас, Майкл Келли, Йован Адепо, Жорди Молья, Кристина Умана, Франциско Денис, и другие.

В создании второго сезона принимали участие Фил Абрахам и Денни Гордон.

Второй сезон сериала Джек Райан выходит осенью 2019 - шоуранеры пока что определяются с точной датой выхода.

Джек Райан 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Ранее появилась дата выхода 2 сезона сериала Охотник за разумом.