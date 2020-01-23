Проблемы не отпускают: Меган Маркл и принцу Гарри угрожает судебная волокита

Меган Маркл и принц Гарри / Instagram

Даже проживая в спокойном Ванкувере, и Меган и Гарри нет спокойствия. На днях паре, возможно, придется иметь дело с судом, из-за своих недоброжелателей.

Принц Гарри сделал официальное предупреждение, что, они будут подавать в суд на журналистов, которые им докучают. В особенности, это касается того, который сделал фото Меган Маркл на прогулке в парке с Арчи и двумя псами, пишет Forbes.

Для того, чтобы сделать эффектное фото, папарацции забрался в кусты. Фото было сделано без согласия Меган, так что у нее есть все шансы добиться решения суда в свою пользу.

Меган Маркл/ Instagram/hrhofsussex

Меган Маркл / Instagram/hrhofsussex

Меган Маркл / Instagram/hrhofsussex

Фото Меган и Гарри стоят по 10 000 долларов, так что дом пары в Ванкувере, который они решил снять осаждают десятки журналистов и фотографов, нарушая права на личное пространство и личную жизнь Меган и Гарри.

Пара не хочет переезжать, но пришло время как-то решать свои проблемы самостоятельно.

Ранее стало известно, что Меган Марк позвали работать в порно-индустрию, похвалив при этом ее креативность, самостоятельность и опыт.