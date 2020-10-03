Президент Warner Bros высказался о Джоан Роулинг

Гарри Поттер и Философский камень / Warner Bros

Президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад рассказал о своем отношении на взглядам Джоан Роулинг, за которые она регулярно подвергается критике.

Журналист Bloomberg Джейсон Шраер опубликовал комментарий Хаддарда в своем Твиттере.

Он отметил, что ответ на вопрос журналиста Хаддарт сам прислал ему после очередной презентации компании.

"Несмотря на то, что Джоан Роулинг — создательница "Гарри Поттера", во многих отношениях она также частное лицо. Это значит, что она может делиться своим мнением в соцсетях. Я могу быть не согласен с ее позицией в разных вопросах. В то же время я считаю, что у нее есть право придерживаться своего мнения", - сказал он.

Однако журналист добавил еще комментарий от себя.

"Позже в разделе вопросов и ответов Хаддад ответил на вопрос о разнообразии / инклюзивности, добавив, что WB Games работает с организациями, защищающими права ЛГБТ, и что он полтора часа разговаривал с директором трансмедийного представительства в GLAAD. Но Нет упоминания о Роулинг или Гарри Поттере", - написал он.

В его комментариях разгорелся новый скандал - противники Роулинг продолжили обвинять ее в транс-фобии, а заодно вспомнили расизм, странное отношение к мусульманству и тд.

Напомним, что Warner Bros открестились от Джоан Роулинг после трансфобного скандала.

Джоан Роулинг опубликовала новую книгу Дурная кровь, которая , как полагают критики, увековечит анти-трансгендерные убеждения авторки. и которая стала причиной нового скнадала.

Сюжет сосредоточен на цисгендерном мужчине, который переодевается в женщину, чтобы совершить убийство, и транссексуалом себя не считает.

На фоне этого старые фанаты Гарри Поттера стали отказываться от своего увлечения и призывать к бойкоту. В Warner Bros опасаются, что будут бойкотировать игру Hogwarts Legacy