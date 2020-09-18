Warner Bros открестились от Джоан Роулинг после трансфобного скандала

Hogwarts Legacy / Warner Bros. Interactive Entertainment

Джоан Роулинг сменила расу Гермионе и еще некоторым героям Гарри Поттера, чтобы угодить современным требованиям к толлерантности, но не угодила читателям своим романом Дурная кровь, где главный герой - маньяк-трансвестит.

После того, как на писательницу ополчились всевозможные активисты Warner Bross неожиданно открестились от нее как раз к выходу игры Hogwarts Legacy , пишет издание Poligon.

"Джоан Роулинг не принимает непосредственного участия в создании игры, однако ее выдающийся объем работ лежит в основе всех проектов в Волшебном мире", - туманно сообщает Warner Bross. на запрос издания, пиар-служба отметила, что больше кроме этой информации ничего уточнять не будет.

Недавно Джоан Роулинг опубликовала новую книгу Дурная кровь, которая , как ждут некоторые критики, увековечит анти-трансгендерные убеждения авторки. История вращается вокруг цисгендерного мужчины, который переодевается в женщину, чтобы совершить убийство, и транссексуалом себя не признает.

На фоне этого старые фанаты Гарри Поттера стали отказываться от своего увлечения и призывать к бойкоту. В Warner Bros опасаются, что будут бойкотировать игру Hogwarts Legacy