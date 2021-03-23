Принц Гарри нашел работу руководителя в США

Принц Гарри / Reuters

Британский принц Гарри устроился руководителем в компанию BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста,

Как сообщила газета The Wall Street Journal, герцог Сассекский станет главным сотрудником по связям с общественностью

По ее сведениям, принцу поручено заниматься стратегией продвижения продукции, благотворительностью и заниматься защитой душевного здоровья в компании.

Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов.

"Я намерен помочь повлиять на жизнь людей, - сказал принц Гарри, отвечая по электронной почте на вопросы о том, почему он соглашается на эту работу. - Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, повышения осведомленности и улучшения жизни во всех отношениях".

Как сообщает The Gurdian, принц Гарри будет получать за свою работу 1 миллион долларов (750 тысяч фунтов).

Это первая официальная должность герцога в частной компании с тех пор, как год назад он ушел из состава королевской семьи.

"Часто из-за социальных барьеров, финансовых трудностей или стигмы слишком многие люди не могут сосредоточиться на своем психическом здоровье, пока они не будут вынуждены это сделать. Я хочу, чтобы мы отошли от мысли, что нужно чувствовать себя сломленным, прежде чем обращаться за помощью ", - добавил принц.

Говорят, что Гарри и СЕО BetterUp Алекси Робишо познакомилась через общего друга и обсуждает сотрудничество с прошлой осени.

Должность директора по связям с общественностью - редкая, но все более популярная должность в стартапах и компаниях Кремниевой долины. Должность, получившая прозвище "Chimpos", обычно обязывает нести ответственность за измерение устойчивости, психического здоровья и влияния компании на общество в целом.

До этого принц Гарри и его жена Меган также подписали многомиллионные сделки на предоставление контента для Spotify и Netflix.

Как известно, 31 марта 2020 Меган и Гарри написали трогательное прощальное письмо - они сложили с себя полномочия членов королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привелеев и содержания, и поехали сначала в Канаду, а потом переселились в США.