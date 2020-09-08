Принц Гарри рассчитался с долгами за уход с королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Меган Маркл и принц Гарри расплатились с королоевской семьей Великобритании за "долги" по их содержанию, а конкретней - выплатили стоимость ремонта Фромогор-хаус, который им подарила королева Елизавета II, и стоимость их свадьбы и прочих дорогих затрат за счет налогоплательщиков.

Сума контракта к Netflix - 75 миллионов долларов позволила наконец рассчитаться с долгами и "жить самостоятельно", как они хотели, пишет Daily Mail.

Источник сообщил изданию, что этот шаг был предпринят после того, как стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские заключили выгодную сделку по производству шоу для гиганта потокового вещания Netflix, стоимость которого, как утверждается, составляет около 100 миллионов долларов (75 миллионов фунтов стерлингов). однако, не сделает их невосприимчивыми к другим невзгодам.Читайте такжеПринц Гарри обязался годами оплачивать кредит из-за Меган Маркл

"Это стало неожиданностью, - признали они, - и можно только предположить, что это как-то связано со сделкой с Netflix. Может быть, теперь это означает, что они могут позволить себе выплатить деньги полностью сразу, или, может быть, их раздражает критика финансов, вызванная сделкой. На самом деле никто не знает", - уточнил источник.

Однако источник отметил, что это не делает чету защищенной от нападок СМИ.

"Эта новая, очень заметная роль в СМИ, которую он ищет в США, делает его более публичной фигурой, чем когда-либо", - сказал он о принце Гарри, который ищет работу..

В то же время The Telegraph со ссылкой на источник утверждает, что принц Гарри и Меган Маркл не получали дополнительной финансовой помощи от принца Чарльза - отца Гарри, пока тот был без денег.

"Они не получают никакой поддержки ни в какой форме или форме от какого-либо внешнего лица, кроме них самих", - говорится в сообщении.

Напомним, что после решения уйти из королевской семьи, принца у Гарри и Меган Маркл потребовали вернуть деньги из казны, потраченные на ремонт их усадьбы, подаренной им королевой.

По информации СМИ, принц Чарльз одалживал сыну деньги для того, чтобы тот сводил концы с концами, обеспечивал семью, подобающую охрану, и расплачивался с долгом перед казной.