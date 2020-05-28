Безработный принц Гарри просит денег у отца для самостоятельной жизни

Принц Гарри просит денег у папы / Reuters

Принц Гарри обратился за финансовой помощью к отцу принцу Чарльзу, так как не может выплачивать около 18 тыс. долларов по долгам перед короной за пышный ремонт, свадьбу, и при этом содержать жену с ребенком.

Безработный принц Гарри второй раз просит денег у принца Чарльза для "самостоятельного" проживания с Меган Маркл в США, пишет издание The Times Hub со ссылкой на свой источник.

"Они решили, что налогоплательщики продолжат платить за них. Но ковер достаточно быстро вытащили у них из-под ног, и теперь они вынуждены искать помощи у принца Чарльза. Возможно, теперь благодаря этому они смогут начать погашать долг перед королевой и другими наследникам трона, который был покрыт за счет стоимости строительных работ", - утверждает источник.

По данным издания, принц Гарри до сих пор не нашел работу, в то время как Меган пригласили для озвучки и каких-то ролей в Disney. К тому же, по последним данным, к Гарри и Меган приехала жить мать Меган, о которой принц отзывался с особой теплотой.

Последний раз принц Гарри одалживал у отца 2,5 миллиона долларов - на охрану своей жены-актрисы и ребенка, так как после переезда в США, Дональд Трамп отказался предоставлять им охрану за счет госбюджета.

А перед отъездом из Канады принц Гарри продал свои семейные антикварные ценности на 62 тысячи долларов.

Ранее сеть взорвало интервью оператора с Форс-Мажоров, который снимал Меган Маркл - по его словам, Меган Маркл не та, кем хочет казаться.

Как известно, 31 марта 2020 Меган и Гарри написали трогательное прощальное письмо - они сложили с себя полномочия членов королевской семьи. В ответ Королева Елизавета II отлучила их от содержания за счет госбюджета, а также обязала выплатить стоимость ремонта Фрогмор-хауса, который им с Меган Маркл подарила к свадьбе, в сумме 2,4 миллиона фунтов. По слухам, принц Гарри выплачивает еще и стоимость своей пышной свадьбы, оплаченной из госбюджета.