Принц Чарльз оплачивает счета Меган Маркл по охране после изгнания из королевской семьи

Принц Чарльз помогает Меган Маркл и принцу Гарри / Reuters

Британский наследник престола принц Чарльз оплатил 2,5 миллиона долларов за охрану Меган Маркл и принца Гарри после того, как они покинули королевскую семью, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник во дворце.

"Чарльз согласился заплатить "частный взнос" Сассексам. Пока неизвестно, сколько и для чего он используется, но считается, что он составляет около 2 миллионов фунтов стерлингов", - сказал источник о выплате, которая составляет менее 2,5 миллионов долларов.

Предполагается, что принц Чарльз помог сыну с наймом охраны, которую отказался предоставить Дональд Трамп. При этом, принц Чарльз намекнул что помощь не бесконечна.

"Тем не менее, у принца Уэльского нет бесконечной суммы денег. Хотя его ежегодный доход от его частного имущества, герцогства Корнуолл, составляет около 21 миллионов фунтов (26 миллионов долларов)", - добавил источник.

По прилету в США принц Гарри и Меган Маркл запросили охрану у Белого дома, но Дональд Трамп отметил, что польщен, но отказывается.

Охрана в Канаде стоила паре 14 миллионов долларов. Им нужно 8 специальных агентов охраны, услуги которых стоят недешево.

При этом принц Гарри и Меган не особо рассчитывают на частную охрану.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри опубликовали трогательное послание своим сторонникам из-за отказа от полномочий и статуса членов королевской семьи.

Пара решает вопросы с финансами - Меган уже начала сниматься для Disney, и на экраны выходит документалка с ее озвучиванием. Чем будет заниматься принц Гарри - неизвестно.