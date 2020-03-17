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Время смотреть сериалы: онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD временно стал бесплатным

17 марта 2020, 13:13

Причину вы и сами знаете.

Пример каталога онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD
Пример каталога онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD / Лайфхакер

У библиотеки фильмов и сериалов КиноПоиск есть еще и свой онлайн-кинотеатр - КиноПоиск HD. И сейчас самое время с ним ознакомиться, ведь его сделали бесплатным до апреля.

Причина проста - коронавирус. Из-за вируса Covid-19 многие люди решили оставаться в изоляции дома. Потому руководство КиноПоиск HD и решило сделать онлайн-кинотеатр временно бесплатным для всех желающих.

Читайте такжеИз-за коронавируса почти все игровые релизы 2020 года оказались под угрозой переносаДля этого необходимо использовать промокод POKAVSEDOMA. Он доступен тем, кто ни разу не оформлял подписку на КиноПоиск HD или ограничился лишь пробным периодом. В результате вы получите доступ к свыше 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, среди которых есть признанные критиками и зрителями произведения - Гарри Поттер, Мстители, Друзья и многое другое.

Но на этом бонусы не заканчиваются. Подписка на КиноПоиск HD бесплатно открывает доступ к Яндекс.Плюс. В результате вы сможете бесплатно пользоваться сервисом Яндекс.Музыка, получите скидки в Яндекс.Такси и другие приятные мелочи.

КиноПоиск HD будет бесплатным до конца апреля.

Ранее Главред рассказывал, что интересного можно посмотреть в марте 2020 года.

Гарри Поттер Мстители Друзья КиноПоиск КиноПоиск HD онлайн-сервис онлайн-кинотеатр Covid-19 коронавирус
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