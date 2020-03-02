Что посмотреть весной - лучшие сериалы марта 2020

Лучшие сериалы март 2020 / НВО

В марте на экраны возвращается несколько культовых сериалов, а также телеканалы приготовили настоящие шедевры, премьеры которых нельзя назвать иначе, чем изюминкой среди серых будней.

Какие сериалы стоит обязательно посмотреть в марте, кто в них сыграл, и почему они так популярны - все ответы сможете найти в наших материалах.

Читайте на Главреде, что смотреть в марте на выходных и в будние.

Послания из другого мира 2020 / Dispatches from Elsewhere

Канал: AMC

Дата выхода 1 марта

Играли когда-то в квесты? Главный герой с компанией решил попробовать силы, и в очередном квесте задания стали казаться ему не простой игрой. Питер со временем начинает подозревать, что все это - шпионская игра, а он - просто винтик в ней. Но, может, все намного хуже. Джейсон Сигел исполняет главную роль. Также играют Андре Бэнджамин, Ева Линдли,

Послания из другого мира 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Канал: Netflix

Дата выхода: 5 марта

Казалось бы Дракула пропал, и все проблемы должны были сгинуть во втором сезоне, но кузнецы душ Дракулы не повержены, и создают свои армии на Востоке и Западе, в то время, как появляются новые неожиданные враги.

Ричард Армитидж вернется к роли Тревора Бельмонта, Джеймс Кэллис - Алукарда. Причем, по сюжету, он наконец-то встретит кое-кого.

Канал: Netflix

Дата выхода: 6 марта

Продолжение драматической истории о древнем защитнике Стамбула. Хакан наконец собирается с силами, чтобы противостоять бессмертным, но у них впервые за полсотни лет появляется могущественный вожак.

В новом сезоне появятся актеры Танер Олмез (Бурака) и Фунда Эрйигит (Ниссан). Ряды же друзей Хакана существенно поредели из-за террактов и бедствий, накликанных противниками. Об этом не говорится официально, но ходят слухи, что 3 или 4 сезон может стать финальным для сериала.

Удивительные истории 2020 / Amazing Stories 2020

Канал: AppleTV

Дата выхода: 6 марта

Долгожданный римейк одноименного сериала Спилберга, к которому в 1085-1987 гг приложили руку знаменитые режиссеры, сценаристы и продюсеры. Проблемой было то, что Удивительные истории 1985 не "зашли зрителям. Сейчас сменив NBC на Apple, Спилберг решил исправить ошибку прошлого.

Разрабы

Канал: Hulu VS FX

Дата выхода: 6 марта

Соноя Мидзуно играет хакершу, которая подозревает супер-компанию Амайя в том, что они что-то сделали с ее парнем. Она пытается добраться до истины, даже не представляя, что скрывается за закрытыми от нее дверями.

Любителям Мистера Робота сериал обязательно понравится.

Канал: Netflix

Дата выхода: 13 марта

Продолжение долгожданной истории о зомби в Среденвековой Корее. Что делать с зомби, если нет под рукой ни дробовика, ни бензопилы, а любая царапина и укус традиционно превращают в зомби? Принц-бастард Кореи найдет решение этой проблеме, и заодно свергнет свою мачеху, которая обманом изгнала его из столицы и захватила престол.

Канал: НВО

Дата выхода: 15 марта

Нас ждет эпическая развязка истории длинной в полсотни лет. Долорес проти Мейв. Машина смерти против гуру внушения андроидам. Только в этот раз, бой пройдет не в парке аттракционов, а в реальном мире, где помогать обеим будуть люди. Оказывается, от их противостояния зависит судьба мира - и людей и андроидов.

Мир дикого Запада 3 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Канал: НВО

Дата выхода: 17 марта

Альтернативная история Второй мировой. В США выбирают совершенно другого президента вместо Рузвельта - Ричарда Линдберга, который сначала казался милым и обаятельным, но потом неожиданно дал спуск на разгул правых по всей Америке - голову подняли Ку-кулус-клан и даже нацисты. Параллельно, Линдберг начинает негласное преследование евреев, и заводит теплые отношения с Третим Рейхом.

Родина: Форт Салем

Канал: Freedom

Дата выхода: 19 марта

Безумно-ироничная, патриотическая и современная история о том, как бы поменялась Америка, если бы гонения на ведьм прекратились 300 лет назад. Теперь они - вооруженные силы США. Юные и не очень ведьмы каждый день рискуют жизнями за свою Родину, с которой у них подписан черный договор уже почти 300 лет.

Сериал называют одним из наиболее ожидаемых, из-за необычной концепции. Кроме того, все стремятся увидеть те долгожданные спецэффекты с силами ведьм.

Канал: Netflix

Дата выхода: 23 марта

Не похожий на Алиентиста сериал от Netflix, о том, как молодой еще пока Фрейд предается выпивке, оргиям, и мимоходом помогает в расследовании серии чудовищных убийств.

В трейлере уже показали, что присутствовать будет и имперский шик 19 века, и коррумпированные правоохранители, и мистика. Сериалы выходит сразу в полном объеме 23 марта на немецком языке с субтитрами.

Бродячая королева

Канал: Syfy

Дата выхода: 27 марта

Киноделы серьезно взялись за Vault Comics - скоро выходит фильм о Бладшоте, а пока что можно довольствоваться сериалом об Королеве, которая решила заняться тем, что ей нравится, а не что должна. В сериале намекают, что ориентация у героини как минимум би, вреди создателей - всплошь женщины, как и среди героев. Один бравый мужчина бессрочно становится целью сальных шуточек его королевы, но ему еще везет - остальных героиня убивает. Сериалы с рейтингом 16+ может порадовать, как любителей комиксов, так и любителей трэша. В главных ролях числятся Адриана Ри, Алекс МакГрегор и Колин Мосс.

Александр Галаджий для Главреда