Заговор против Америки: дата выхода и трейлер

Заговор против Америки 2020: дата выхода и трейлер онлайн / НВО

Новый сериал Заговор против Америки 2020 выходит на НВО в марте 2020 года. Съемками сериала занимались создатели Прослушки, а сериал снимался по мотивам романа Филиппа Рота.

Вышел официальный трейлер сериала об альтернативной истории во время Второй мировой войны - Заговор против Америки.

НВО представил свой вариант сериалам Человек в Высоком Замке, Родина и некоторым другим.

Заговор против Америки 2020 - сюжет

Согласно сюжету, в 1940 году президентом США вместо Франклина Рузвельта становится Ричард Линдберг, Читайте такжеЛучше звоните Солу 5 сезон: сюжет и официальный трейлеркоторый заключает соглашения о ненападении с Германией и Японией, а также начинает проводить весьма неадекватную политику во внутренней политике.

В трейлере показывают, что Линдберг личность мягкая и совершенно невоенная. Кроме проблем, которые возникают из-за его правления во внешней политике, США охватывают более ужасные напасти - поднимают голову расисты, антисемиты, и местные национал-социалисты.

Главные герои — члены еврейской семьи из Нью-Джерси, наблюдающие за тем, как в стране формируется нацистская диктатура.

Тем временем, показано, что Третий Рейх благополучно празднует и продолжает завоевания.

Заговор проти Америки - актеры и роли

В мини-сериале Заговор против Америки сыграли Джон Туртурро, Зои Казан, Морган Спектор и Вайнона Райдер.

Сценаристами и шоураннерами мини-сериала выступили Эд Бёрнс и Дэвид Саймон, которые уже прогремели по всему миру со своей Прослушкой.

В сериале будет 6 серий.

Заговор против Америки 2020 смотреть онлайн трейлер:

Саймон также создал для HBO сериал об американской порно и нарко индустрии Двойка, в котором главные роли сыграли Мэгги Джилленхол и сам Джеймс Франко.