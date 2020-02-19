Королевство 2 сезон: дата выхода, сюжет и трейлер

Королевство 2 сезон / Netflix

Сериал Королевство-2 получил трейлер и официальную дату выхода. Хоррор выходит 13 марта на Netflix.

Во втором сезоне корейского сериала мы узнаем, как выжили главные герои после нападения зомби, и как нужно с ними бороться на самом деле.

Сюжет разворачивается вокруг принца Ли Чхана, наследника престола, рожденного от наложницы. Он уверен, что клан мачехи действует во вред стране, и потому сбегает вместе с телохранителем из дворца, и спасаетс яот постоянной погони со стороны регента - одного из глав кланов Средневековой Кореи. Однако на Севере он сталкивается со страшной хворью, которая превращает людей в зомби.

Ему пришлось научиться руководить своими людьми, вселить в них мужество и вести война на 2 фронта - с зомби с Севера и с легионами лжеимператрицы с Юга страны. В трейлере видно, что вопрос престолонаследования решит зомби апокалипсис. Но как Ли Чхану удержать престол?

Королевство 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

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