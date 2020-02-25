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Защитник 3 сезон - дата выхода, сюжет, актеры

25 февраля 2020, 16:26

Турецкий сериал Защитник наконец получил 3 сезон, который покажет, что же происходит на самом деле, и под чью дудку пляшут бессмертные. Что известно о 3 сезоне Защитник - читайте на Главреде.

Защитник 3 сезон
Защитник 3 сезон - дата выхода/ Netflix

Турецкий сериал Защитник 3 сезон выходит на Netflix весной 2020. В новом сезоне Чагатай Улусой снова возвращается к своему священному долгу по уничтожении бессмертных Стамбула.

В этот раз у Бессмертных появляется лидер - Визирь, и ситуация сильно усложняется.

Защитник 3 сезон сюжет

В 3 сезоне турецкого сериала Защитник, Хакан, шокированный страшной болезнью и своим провалом, пытается вновь собрать вместе всех своих помощников, и с командой все-таки защитить жителей Стамбула от гнева бессмертных, которые наконец дорвались до власти.

Усложняется все тем, что под удар попали также близкие Хакана. С трудом они обнаружили, что к бессмертным примкнул таинственный 7 - Визирь, которого, однако, за все это время не видели, и никто не знает, что он может.

Известно только, что даже 6 бессмертных подчиняются ему беспрекословно.

Как Хакан планирует защищать город, и что он сможет противопоставить бессмертным врагам - подробней покажут в самом сериале.

Защитник 3 сезон актеры и роли

  • Чагатай Улусой — Хакан Демир
  • Хазар Эргючлю — Зейнепа
  • Окан Ялабык — Фейсал Эрдем.
  • Айса Айшин Туран — Лейлы Санчак,
  • Мехмет Куртулуш — Мажара Драгуши,
  • Юрдаер Окур — Кемаля Эрмана, (сезон 1)
  • Бурчин Терзиоглу — Руйи (гостевой сезон 1, сезон 2)
  • Энгин Эзтюрк — Левента (сезон 2)
  • Канкат Айдос —Мемо, двоюродный брат Хакана (эпизоды 1-2)
  • Дефне Каялар — Сюзан Байрактар (эпизоды 1-2)
  • Чихат Сювариоглу — Ясина Каракая (сезон 1)
  • Хелин Кандемир — Джейлана (1-2 сезон)
  • Эрол Гедик — Мурата (1 сезон)
  • Сельчук Зурназанлы — Селим (1 сезон)
  • Шенай Айдын — Дерья (1 сезон)
  • Фатих Донмес — Оркуна (сезон 1)
  • Сайгин Сойсал — Мергена (2 сезон)
  • Жигдем Селисик Онат — Азры (сезон 2)
  • Айше Мелике Черчи — Пираи(сезон 2)
  • Кубилай Карслиоглу — Сердара (2 сезон)
  • Хакан Уммак —Кєн (сезон 2)
  • Боран Кузум — Охана (сезон 2)
  • Джем Йит Юзюмоглу — Эмира (сезон 2)
  • Танер Олмез — Бурака (сезон 3)
  • Фунда Эрйигит — Ниссан (сезон 3)

Сериал Защитник 3 сезон смотреть онлайн с субтитрами трейлер Netflix:

Сериал Защитник 3 сезон выходит на Netflix 6 марта в оригинале с английскими субтитрами.

Ранее назвали дату выхода сериала Фрейд на Netflix.

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