Защитник 3 сезон - дата выхода, сюжет, актеры

Турецкий сериал Защитник наконец получил 3 сезон, который покажет, что же происходит на самом деле, и под чью дудку пляшут бессмертные. Что известно о 3 сезоне Защитник - читайте на Главреде.
Турецкий сериал Защитник 3 сезон выходит на Netflix весной 2020. В новом сезоне Чагатай Улусой снова возвращается к своему священному долгу по уничтожении бессмертных Стамбула.
В этот раз у Бессмертных появляется лидер - Визирь, и ситуация сильно усложняется.
Защитник 3 сезон сюжет
В 3 сезоне турецкого сериала Защитник, Хакан, шокированный страшной болезнью и своим провалом, пытается вновь собрать вместе всех своих помощников, и с командой все-таки защитить жителей Стамбула от гнева бессмертных, которые наконец дорвались до власти.
Усложняется все тем, что под удар попали также близкие Хакана. С трудом они обнаружили, что к бессмертным примкнул таинственный 7 - Визирь, которого, однако, за все это время не видели, и никто не знает, что он может.
Известно только, что даже 6 бессмертных подчиняются ему беспрекословно.
Как Хакан планирует защищать город, и что он сможет противопоставить бессмертным врагам - подробней покажут в самом сериале.
Защитник 3 сезон актеры и роли
- Чагатай Улусой — Хакан Демир
- Хазар Эргючлю — Зейнепа
- Окан Ялабык — Фейсал Эрдем.
- Айса Айшин Туран — Лейлы Санчак,
- Мехмет Куртулуш — Мажара Драгуши,
- Юрдаер Окур — Кемаля Эрмана, (сезон 1)
- Бурчин Терзиоглу — Руйи (гостевой сезон 1, сезон 2)
- Энгин Эзтюрк — Левента (сезон 2)
- Канкат Айдос —Мемо, двоюродный брат Хакана (эпизоды 1-2)
- Дефне Каялар — Сюзан Байрактар (эпизоды 1-2)
- Чихат Сювариоглу — Ясина Каракая (сезон 1)
- Хелин Кандемир — Джейлана (1-2 сезон)
- Эрол Гедик — Мурата (1 сезон)
- Сельчук Зурназанлы — Селим (1 сезон)
- Шенай Айдын — Дерья (1 сезон)
- Фатих Донмес — Оркуна (сезон 1)
- Сайгин Сойсал — Мергена (2 сезон)
- Жигдем Селисик Онат — Азры (сезон 2)
- Айше Мелике Черчи — Пираи(сезон 2)
- Кубилай Карслиоглу — Сердара (2 сезон)
- Хакан Уммак —Кєн (сезон 2)
- Боран Кузум — Охана (сезон 2)
- Джем Йит Юзюмоглу — Эмира (сезон 2)
- Танер Олмез — Бурака (сезон 3)
- Фунда Эрйигит — Ниссан (сезон 3)
Сериал Защитник 3 сезон смотреть онлайн с субтитрами трейлер Netflix:
Сериал Защитник 3 сезон выходит на Netflix 6 марта в оригинале с английскими субтитрами.
Ранее назвали дату выхода сериала Фрейд на Netflix.