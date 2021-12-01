Комаровский пояснил, для кого опасен новый штамм "Омикрон"

Комаровский говорит, что коронавируса COVID-19 всерьез ослабленная иммунная система − идеальная и "качественная" среда для постоянной мутации.
Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему новый штамм коронавируса "Омикрон" выявлен именно в Южноафриканской республике, а также о том, для кого он может быть смертельно опасен. Об этом медик говорил на телеканале "Украина 24".
Кроме того, медик напомнил, что именно в ЮАР находится очень большое количество ВИЧ-инфицированных. А для коронавируса ослабленная иммунная система − идеальная среда для мутации.
"Если у человека в организме нет вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител и они нечетко совпадают", − объяснил Комаровский.
Медик рассказал, почему так важно учитывать особенности нового штамма. Оказывается, вирус особо опасен для людей с хорошим иммунитетом.
"Как это ни парадоксально, вирус в основном убивает людей с хорошим иммунитетом. Потому что процесс становится аутоиммунным, и человек погибает от этого самого цитокинового шторма. Люди с иммунодефицитами заболевают, но не тяжело, но не могут избавиться от вируса месяцами", − сообщил Комаровский.
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Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.
В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.