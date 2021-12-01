Комаровский пояснил, для кого опасен новый штамм "Омикрон"

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему новый штамм коронавируса "Омикрон" выявлен именно в Южноафриканской республике, а также о том, для кого он может быть смертельно опасен. Об этом медик говорил на телеканале "Украина 24".

Кроме того, медик напомнил, что именно в ЮАР находится очень большое количество ВИЧ-инфицированных. А для коронавируса ослабленная иммунная система − идеальная среда для мутации.

"Если у человека в организме нет вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител и они нечетко совпадают", − объяснил Комаровский.

Медик рассказал, почему так важно учитывать особенности нового штамма. Оказывается, вирус особо опасен для людей с хорошим иммунитетом.

"Как это ни парадоксально, вирус в основном убивает людей с хорошим иммунитетом. Потому что процесс становится аутоиммунным, и человек погибает от этого самого цитокинового шторма. Люди с иммунодефицитами заболевают, но не тяжело, но не могут избавиться от вируса месяцами", − сообщил Комаровский.

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Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.