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Опимах отдал государственное месторождение частной структуре – журналист

Начало судебной реформы дает надежду на очищение судов и пересмотр коррупциогенных решений, пишет эксперт.

7 июля 2020, 13:01

Председатель Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роман Опимах забрал у государства и отдал частной компании Тынивское газовое месторождение, прикрываясь решением суда. Чтобы вернуть месторождение, Госгеонедра и суды должны быть очищены от коррупции, утверждает редактор газеты "Правдошукач" Юрий Шеляженко.

По мнению журналиста, приказ Опимаха о предоставлении частной компании специального разрешения на добычу газа на Тынивском месторождении свидетельствует о том, что он сдает государственные интересы в угоду олигархам.

После появления в СМИ публикаций об этом приказе на сайте Госгеонедр опубликовали опровержение, в котором действия Опимаха оправдываются выполнением судебного решения. Но из опровержения непонятно, как мог суд потребовать разрешить добычу газа частникам на месторождении, где уже работает государственное предприятие. Которое в результате приказа Опимаха теряет основную промышленную площадку и обречено на банкротство.

Журналист отметил, что опровержение не объясняет, почему три года Госгеонедра успешно применяла разные юридические техники для избежания сдачи государственных интересов, но после прихода Опимаха внезапно капитулирует перед олигархами. Также опровержение не комментирует обнародованные СМИ сведения о том, что Опимах привел в топ-менеджмент госпредприятий "Недра Украины" и "Кировгеология" людей олигархов Злочевского, Порошенко и Кононенко, из-за чего государство продолжает терять стратегические активы и природные богатства Украинской нации.

Начало судебной реформы дает надежду на очищение судов и пересмотр коррупциогенных решений, пишет журналист: "Будем надеяться, что требования общественности услышат в правительстве, Опимаха уволят и новый руководитель Госгеонедр позаботится о возвращении Тынивского газового месторождения украинскому народу. Если этого не случится, мы будем точно знать, что это правительство обслуживает олигархов, а не национальные интересы".

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