Сын Елизаветы II рассказал, как она переживает смерть принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II очень тяжело переживает смерть своего супруга принца Филиппа на 99-м году жизни.
Королева Великобритании Елизавета II описала смерть герцога Эдинбургского как "оставившую огромную пустоту в ее жизни". Как сообщает BBC, об этом сказал ее сын Эндрю, герцог Йоркский.
Сам принц Эндрю, выступая на небольшой службе в королевской часовне Всех Святых в Виндзоре в воскресенье, 11 апреля, заявил, что смерть его отца, принца Филиппа, была "страшной потерей".
"Я очень сочувствую своей матери, которая ощущает это, пожалуй, больше, чем кто-либо другой", — добавил герцог.Он также отметил, что его семья сплотилась, чтобы помочь королеве в это время.
Смерть принца Филиппа - о чем ранее писал Главред:
- В последние годы принц Филипп испытывал проблемы со здоровьем. Три года назад, в апреле 2018 года, он был доставлен в медучреждение имени короля Эдуарда VII в Лондоне – для проведения операции на бедре.
- В январе 2019 года принц Филипп, будучи за рулем внедорожника, попал в ДТП вблизи Сандрингемского дворца на востоке Англии. Из перевернутого транспортного средства супруг королевы выбрался самостоятельно, ему помогли очевидцы аварии.
- 9 апреля в возрасте 99 лет скончался супруг британской королевы - принц Филипп. Об этом ранее появилось сообщение на странице королевской семьи в Twitter.
Автор: Екатерина Трохимчук