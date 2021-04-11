Сын Елизаветы II рассказал, как она переживает смерть принца Филиппа

Королева Елизавета тяжело переживает смерть супруга / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II описала смерть герцога Эдинбургского как "оставившую огромную пустоту в ее жизни". Как сообщает BBC, об этом сказал ее сын Эндрю, герцог Йоркский.

Сам принц Эндрю, выступая на небольшой службе в королевской часовне Всех Святых в Виндзоре в воскресенье, 11 апреля, заявил, что смерть его отца, принца Филиппа, была "страшной потерей".

"Я очень сочувствую своей матери, которая ощущает это, пожалуй, больше, чем кто-либо другой", — добавил герцог.Он также отметил, что его семья сплотилась, чтобы помочь королеве в это время.

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