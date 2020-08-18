Сверхъестественное 15 сезон: график выхода последних серий

Сверхъестественное 15 сезон: график выхода серий и сюжет / CW

Сериал Сверхъестественное наконец получил финальные серии 15 сезона, который закроет все сюжетные линии. За 15 лет детище Эрика Крипке сделало громадный вклад в мир телесериалов и кино, но со временем каждая история приходит к концу, и рейтинги постепенно падают. Последние финальные серии 15 сезона Сверхъестественного выходят 8 октября 2020 на телеканале CW. Напоминаем, о чем будет сезон и что известно об его сюжете и актерском составе, а также - когда выходят новые серии

Сверхъестественное 15 сезон - сюжет

В финальном 15 сезоне Сверхъестественного Братьям Винчестерам придется умереть самим, или убить Бога. Чак поставил их перед невыполнимой задачей - он хотел, чтобы они убили своего названного сына Джека. Но братья поняли, что ими просто управляют, и отказались. Тогда Бог в гневе сам убил Джека, а в отместку за непослушание братьев воскресил всех их врагов, которых те убивали в течении 14 лет.Читайте такжеПацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров

В описании первой серии значится, что Сэм, Дин и Кастиэль будут вынуждены снова вернуть в ад всех существ, которых выпустил на землю Чак.

При этом в официальном касте значится, что кроме Джарежа Падалеки, Дженсена Экклса и Миши Колинса в главных ролях появиться и Александр Калверт, который играл Джека.

Сверхъестественное 15 сезон актеры и роли

В финальном 15 сезоне Сверхъестественного на экраны снова вернуться такие актеры:

Джаред Падалеки — Сэм Винчестер;

Дженсен Эклс — Дин Винчестер;

Александр Калверт — Джек Клайн;

Миша Коллинз — Кастиэль;

Джейк Абель — Адам Миллиган;

Лиза Берри — Билли / Смерть;

Роб Бенедикт — Чак Ширли / Бог;

Рут Коннелл — Ровена;

Эмили Суоллоу — Амара / Тьма.

Дэвид Хайдн-Джонс — Артур Кетч;

Осрик Чау — Кевин Трен;

Шошанна Стерн — Эйлин Лэй;

Напоминаем, что старые враги Винчестером воскрешены Чаком, и тоже появятся на экране.

Сверхъестественное 15 сезон график - выхода серий

1 серия Назад и в будущее - 10 октября 2019

- 10 октября 2019 2 серия Один против всех - 17 октября 2019

- 17 октября 2019 3 серия Разлом - 24 октября 2019

- 24 октября 2019 4 серия Атомные монстры - 7 ноября 2019

- 7 ноября 2019 5 серия Притча 17:3 - 14 ноября 2019

- 14 ноября 2019 6 серия Золотые времена - 21 ноября 2019

- 21 ноября 2019 7 серия Последний раз – 5 декабря 2019

– 5 декабря 2019 8 серия Отче наш, сопутствующий на небесах – 12 декабря 2019

– 12 декабря 2019 9 серия Ловушка – 16 января 2019

– 16 января 2019 10 серия Путь героев – 23 января 2019

– 23 января 2019 11 серия Игроманы – 30 января 2019

– 30 января 2019 12 серия Ума Палата – 16 марта 2019

– 16 марта 2019 13 серия Дитя Судьбы – 23 марта 2019

– 23 марта 2019 14 серия - 8 октября 2020

15 серия - 15 октября 2020

16 серия - 22 октября 2020

17 серия - 29 октября 2020

18 серия - 5 ноября 2020

19 серия - 12 ноября 2020

20 серия - 19 ноября 2020

Названий серий пока нет, но известно, что перед финальной серией будет спецвыпуск "Долгая дорога домой.

Сверхъестественное 15 сезон смотреть онлайн трейлер:

Напомним, что из-за коронавирусной пандемии, последние серии 15 сезона Сверхъестественного перенесли на неопределенный скрок. ВОт, этот срок настал.