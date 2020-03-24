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Последний сезон Сверхъестественного перенесли на неопределенный срок

24 марта 2020, 17:40

Сериал Сверхъествественное потерял свой финал из-за эпидемии коронавируса в мире.

Сверхъестественное 15 сезон
Сверхъестественное 15 сезон / The CW

Выход новых серий Сверхъественного переносится на неопределенный срок из-за коронавирусной инфекции в мире.

Об этом шоураннер Сверхъестественного Эндрю Дабб поделился в соцсетях.

Только 23 марта телеканал The CW выпустил 13 эпизод 15 сезона, но теперь уже неизвестно, когда выйдут остальные.

"Из-за приостановки производства шоу это будет наш последний эпизод на некоторое время. Берегите себя, увидимся на другой стороне", - сказал он в своем послании.

По словам Эндрю, команда Сверхъестественного успела отснять 18 серий. Но она не может закончить работу с визуальными эффектами и звуком из-за карантина, так что премьера переносится на неопределенный срок.

Как только ситуация с коронавирусом будет стабильнее, авторам предстоит снять еще два эпизода.

Дабб на всякий случай подчеркнул, что The CW и Warner Bros. обязательно вернется к сериалу — это лишь вопрос времени.

Напомним, Netflix выделили более 100 миллионов долларов в новый фонд помощи сотрудникам киноискусства в мире.

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