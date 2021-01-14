Ким Кэтролл прокомментировала новый сезон Секса в большом городе без нее

Ким Кэтролл / кадр из сериала Секс в большом городе

Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты, отказалась от участия в съемке сериала в 2021 году для HBO. Сначала она никак не отреагировала на анонс сериала, который сделала Сара Джессика Паркер в своем Instagram.

Как сообщает издание Just Jared, потом Кэтролл поставила сердечко комментарию одного из пользователей, который в Twitter написал: "Я – фанат "Секса в большом городе" и хоть я опечален тем, что Саманта не вернется, но я горжусь вашим выбором и смелостью поставить на первое место собственные интересы".

Как известно, HBO Max готовится выпустить новый сезон Секса в большом городе, съемки которого начнутся весной 2021.

Поклонники сериала между тем, в очередной раз задались вопросом об отношениях Сары Джессики Паркер с Ким Кэтролл.

Паркер ответила на вопросы в сети, что не испытывает к бывшей коллеге какой-либой неприязни: "Я никогда не утверждала ничего подобного и никогда не скажу. Хоть Саманта не является частью именно этой истории, но она всегда в наших сердцах".

Также актриса ответила фанатам, что будет скучать за Кэтролл, отказавшейся от участия в съемках.