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Звезда сериала Страна Лавкрафта сыграет супер-злодея в фильме Marvell

15 сентября 2020, 11:11

Американский темнокожий актер Джонатан Мэйджерс может стать главным антагонистом предстоящего фильма Marvel.

Джонатан Мэйджерс
Джонатан Мэйджерс / кадр из т/с Страна Лавкрафта

Исполнитель главных ролей в фильме Пятеро одной крови и набирающего популярность сериала Страна Лавкрафта Джонатан Мэйджерс готовится стать супер-злодеем на киноплощадках Disney.

Джонатан Мэйджерс может сыграть Канга-завоевателя в Человеке-муравье-з, пишет Deadline.

Студия отказалась от комментариев, но источники, близкие к проекту, говорят, что Джонатан Мэйджерс, скорее всего, сыграет суперзлодея Канга Завоевателя.

Источники добавляют, что, как и в случае с очень многими новыми персонажами Marvel, может быть поворот в том, как персонаж будет показан в будущих фильмах, но на данный момент он, вероятно, будет одним из главных злодеев в следующей части франшизы.

К руководству последней частью возвращается Пейтон Рид, снявший первые фильмы, а Джефф Ловенесс пишет сценарий. Продюсером будет глава Marvel Studios Кевин Файги.

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