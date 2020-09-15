Звезда сериала Страна Лавкрафта сыграет супер-злодея в фильме Marvell

Американский темнокожий актер Джонатан Мэйджерс может стать главным антагонистом предстоящего фильма Marvel.
Исполнитель главных ролей в фильме Пятеро одной крови и набирающего популярность сериала Страна Лавкрафта Джонатан Мэйджерс готовится стать супер-злодеем на киноплощадках Disney.
Джонатан Мэйджерс может сыграть Канга-завоевателя в Человеке-муравье-з, пишет Deadline.
Студия отказалась от комментариев, но источники, близкие к проекту, говорят, что Джонатан Мэйджерс, скорее всего, сыграет суперзлодея Канга Завоевателя.
Источники добавляют, что, как и в случае с очень многими новыми персонажами Marvel, может быть поворот в том, как персонаж будет показан в будущих фильмах, но на данный момент он, вероятно, будет одним из главных злодеев в следующей части франшизы.
К руководству последней частью возвращается Пейтон Рид, снявший первые фильмы, а Джефф Ловенесс пишет сценарий. Продюсером будет глава Marvel Studios Кевин Файги.