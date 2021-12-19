"Назовем по-молодежному - митбол": Тищенко предложил иначе называть котлеты

Николай Тищенко / УНИАН

Народный депутат из фракции партии "Слуга народа" (политическая сила президента Владимира Зеленского) Николай Тищенко отличился экстравагантным заявлением. 49-летний политик сказал, что считает себя представителем молодежи. И немедленно призвал называть вещи тоже "по-молодежному" ‒ к примеру, называть котлетами на английский манер только "митболами".

Более того, Тищенко убежден, что так будет правильно согласно нормам украинского языка, а "митбол по-киевски"нардеп вообще считает главной изюминкой любого праздничного стола.

"На украинском языке это (котлета ‒ Главред) митбол. Это мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь, а молодежь она всегда на передовой, она всегда диктует новые тренды", - сказал он.

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Напомним, ранее Николай Тищенко в очередной раз удивил скандальным заявлением. Оказывается, народный избранник вовсе не ориентируется в нынешних ценах в Украине.

Хотя за продуктами ходит на самый дорогой в столице Бессарабский рынок. Но, по словам Тищенко, находит там довольно доступные по ценам продукты.

В частности, "слуга народа" заявил, что гречку покупает по 12 гривен за килограмм, говядину - по 50-70 гривен за килограмм, а сало - от 50 до 100 гривен за килограмм.

Хотя не рассекретил, сколько всего денег тратит на продукты.