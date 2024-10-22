В СССР такой не готовили: рецепт сногшибательного салата, который "подорвал" Сеть

Рецепт салата с чипсами, который уже стал звездой Сети.

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Салат с чипсами - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт быстрого салата, который готовить проще простого. Простые ингредиенты отлично сочетаются, а вкус вас точно удивит.

Кстати, diali_cooking отмечает, что в такой салат можно добавлять любые овощи.

Салат с чипсами - рецепт

Ингредиенты:

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чипсы 1 уп.

огурец 2 шт.

перец 1 шт.

помидор 1 шт.

куриное филе жареное 300 г

майонез

соль, перец по вкусу

Куриное филе нарежьте на кусочки, посолите, поперчите, добавьте любимые специи, перемешайте.

Обжарьте филе на растительном масле до готовности.

Огурцы, перец и помидоры нарежьте на кубики.

Чипсы немного измельчите в пачке и прямо в пачку отправьте остальные ингредиенты.

Добавьте к салату майонез и перемешайте.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат с чипсами:

Кто такая diali_cooking? diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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