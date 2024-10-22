В СССР такой не готовили: рецепт сногшибательного салата, который "подорвал" Сеть

Предлагаем вам рецепт быстрого салата, который готовить проще простого. Простые ингредиенты отлично сочетаются, а вкус вас точно удивит.
Кстати, diali_cooking отмечает, что в такой салат можно добавлять любые овощи.
Салат с чипсами - рецепт
Ингредиенты:
- чипсы 1 уп.
- огурец 2 шт.
- перец 1 шт.
- помидор 1 шт.
- куриное филе жареное 300 г
- майонез
- соль, перец по вкусу
Куриное филе нарежьте на кусочки, посолите, поперчите, добавьте любимые специи, перемешайте.
Обжарьте филе на растительном масле до готовности.
Огурцы, перец и помидоры нарежьте на кубики.
Чипсы немного измельчите в пачке и прямо в пачку отправьте остальные ингредиенты.
Добавьте к салату майонез и перемешайте.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с чипсами:
Кто такая diali_cooking?
diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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