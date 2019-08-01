Острые Козырьки 5 сезон: дата выхода, актеры и официальный трейлер

Острые козырьки 5 сезон / скриншот

Шоуранеры обещают, что 5 сезон сериала Острые Козырьки не будет последним, несмотря на всю мрачность. На ВВС прекрасно осознают рейтинги, и помнят награды сериала, поэтому трудности 5 сезона окажутся не смертельными - не для всех персонажей.

После довольно трагичных и суровых событий предыдущего сезона Томми Шелби (Киллиан Мерфи) и его семья сталкиваются с новыми испытаниями. Но теперь у главы "Острых козырьков" появилась новая сфера влияния – британский парламент.

Острые козырьки 5 сезон сюжет

В новом 5 сезоне Острых Козырьков грянет финансовый кризис 1929 года. По сюжету к Томми Шелби (Киллиан Мерфи) обращается харизматичный политик и излагает свой довольно смелый план выхода Великобритании из экономического застоя.

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Шелби понимает, что его ответ повлияет не только на будущее его семьи, но и на всю страну. А уже в трейлере прекрасно можна увидеть, как на самом деле повлияет этот план - кровь, перестрелки, пафосный шик и еще больше смертей.

Кажется, что в 5 сезоне герои будут близки к порогу социализма как никогда, особенно учитывая настроения в Европе в тот период.

Острые козырьки 5 сезон актеры

В 5 сезоне снимутся Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Хелен Маккрори, Софи Рандл и другие.

К списку актеров сериала присоединились Сэм Клафлин и Брайан Глисон. Это Брайан Глисон, который сын Брендана Глисона и брат Донала Глисона. Кроме них в сериале появятся Нил Маскелл, Кейт Дики и Космо Джарвис.

Ранее в команду влилась Аня Тейлор-Джой, звезда триллера Сплит и Новых мутантов.

Точная дата выхода 5 сезона Острых Козырьков пока что не называется, но точно известно, что сериал выйдет в конце осени-начале зимы 2019г.

Острые козырьки 5 сезон смотреть онлайн трейлер:

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