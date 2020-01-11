Меган Маркл нашла работу в компании Disney

Меган Маркл активно занялась поисками источников дохода / instagram.com/sussexroyal

Герцогиня Сассекская и жена британского принца Гарри Меган Маркл заключила контракт со студией Disney и намерена в будущем там работать.

Как сообщает The Times, супруга принца будет озвучивать персонажей мультфильмов.

Журналисты выяснили, что договор был подписан еще перед Рождеством. Члены королевской семьи узнали об этом и засыпали герцогиню упреками, поскольку такое поведение идет в разрез с канонами.

Отмечается, что первая запись с участием Маркл также была сделана в прошлом году. Вырученные средства знаменитая пара намерена перечислять на счета благотворительной организации Слоны без границ (Elephants Without Borders), занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.

Помимо планов на озвучивание мультфильмов, Маркл начала вести переговоры о коллаборации с люксовыми модными брендами.

"Меган имеет связи в фэшн-индустрии, и многие ведущие лейблы хотели бы с ней сотрудничать. Прямо сейчас она активно общается с Givenchy. Стоимость некоторых их сделок может достигать миллионов фунтов", — пояснил источник.

Как ранее сообщалось, королевская семья Великобритании переживает шок после заявления принца Гарри и Меган Маркл. Решение считают неокончательным.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл приняли радикальное решение отказаться от королевских привилегий, чтобы не зависеть от денег налогоплательщиков.