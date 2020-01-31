И в Канаде им не так: принц Гарри и Меган Маркл ищут новую страну – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл ищут новую страну – СМИ / Twitter Ariska

Меган Маркл и принцу Гарри разонравилось в канадском Ванкувере, где они проживают сейчас (в Канаде дело уже дошло до судебных исков). СМИ утверждают, что теперь венценосные супруги подумывают о переезде в американский Лос-Анджелес.

Как пишет ТСН со ссылкой на издание Enews, Меган и Гарри собрались в Лос-Анджеле на летние каникулы. И они якобы уже ищут там дом.

В пользу "города ангелов" играет тот факт, что это родной город Маркл и там живет ее мать Дориа Редлан. К тому же до Голливуда оттуда рукой подать, а ведь Меган жаждет вернуться к съемкам в кино, утверждают инсайдеры.

Но у затеи есть и минус: папарацци там еще активнее, чем в Канаде.

К слову, на днях друг принца Гарри Начо Фигерас рассказал, что Гарри крайне подавлен: он не ожидал, что журналисты будут дежурить возле их дома сутками напролет. Похоже, британские СМИ в этом плане были милосерднее к Маркл и ее супругу.

Отметим, что американского президента Дональда Трампа возмутило решение Меган Маркл и принца Гарри: "С королевой нельзя так поступать". Он почеркнул, что позитивно относится к королеве Елизавете II и считает, что на своем посту она не допускала ошибок.

Ранее Меган Маркл позвали на работу в порно индустрию. Руководство YouPorn оказалось впечатленным не только ролью Меган Маркл в Форс-Мажорах, но и ее благотворительными инициативами еще до знакомства с принцем Гарри.