Появились новые кадры грядущего хоррора от создателя Silent Hill

Новый проект от отца Silent Hill / Bokeh Game Studio

В конце 2020-го мы сообщали, что руководитель первой Silent Hill Кэйитиро Тояма ушёл из Sony и основал Bokeh Game Studio. Студия занимается новой игрой, о которой пока, кроме концепт-артов, почти ничего неизвестно.

Вчера студия опубликовала ещё одно изображение. Оно мало что говорит об игре, но в недавнем интервью Кэйитиро Тояма высказал свои мысли по поводу хорроров.

В представлении отца Silent Hill, испугать человека можно поддав сомнению стабильность и комфорт, в котором находится игрок. Он хочет представить обычные элементы из нашей жизни в иррациональных и ненормальных ситуациях. Если события прошлых хорроров от Тоямы разворачивались в заброшенном курортном городе Сайлент Хилле и японской деревне Хануда, то в этот раз, используя мощности новых консолей, команда Bokeh окунет игрока в терроры современного мегаполиса.

Я хочу выразить то беспокойство, которое люди чувствуют в современном мире, которое чувствую я, в том числе. Я считаю, что люди живут под давлением разных угроз вроде стихийных бедствий или, например, коронавируса, как сейчас. Думаю, существует скрытое расстройство из-за того, что человеку приходится притворяться и заниматься обычными делами. За этим таится страх. Такие ощущения я хочу передать в своих новых проектах – Кэйитиро Тояма, основатель Bokeh Game Studio.

Дебютное произведение Bokeh Game Studio увидит свет не раньше 2023 года. Ведущей платформой при этом будет ПК, но разработчики намерены выпустить свой первый тайтл и на как можно большем количестве консолей

Новый концепт-арт хоррора от создателя Silent Hill / Bokeh Game Studio

Что же касается новой части Silent Hill, то, по многочисленных слухам, игра находится в разработке примерно два года и за ее создание отвечает польская студия Bloober Team, выпустившая в конце января свой атмосферный хоррор The Medium.

Анонс игры ожидается этим летом в рамках игровой выставки E3 2021.