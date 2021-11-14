Годовалый мальчик сгорел на свалке: подробности жуткой трагедии на Львовщине

Люди, обитающие в самодельных халабудах на свалке в городе Жидачов, сортируют мусор, ищут металл – с того и живут.
Самодельная печка-буржуйка стала причиной гибели при пожаре годовалого мальчика в палатке, которая была расположена на свалке в городе Жидачов Львовской области.
Ромское поселение здесь уже семь лет. Жители сортируют мусор, ищут металл – с того и живут, говорится в сюжете ТСН.
Многодетная мать погибшего ребенка Елена не имела постоянного места жительства. О своем годовалом сыне хорошо заботилась, говорят поселенцы. В свою очередь в полиции уверены — своего малыша женщина оставила в опасности.
"Состоит на учете органов социальной опеки, получает социальную помощь от государства, однако, несмотря на это, проживает в палатке и в недостойных для содержания детей условиях", — отмечают правоохранители.
Что на свалке живут дети – не знали, уверяют в горсовете. Теперь пойдут туда с проверкой.
"Не было известно, что на территории свалки проживает мать с малолетним ребенком в таких условиях. Очень жаль, что никто не сообщил и стало известно уже по факту, произошедшему с ребенком", — говорят там.
Трагедия случилась после того, как женщина пошла к озеру за водой. Суд избрал ей меру пресенчения – круглосуточный домашний арест.
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Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.
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