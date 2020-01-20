"Не было другого выбора": принц Гарри впервые пояснил отказ от титула

Меган Маркл и принц Гарри не хотели зависеть от средств налогоплательщиков / Reuters

Британский принц Гарри заявил, что у него с женой Меган Маркл не было другого выхода, поэтому они вынуждены отказаться от титула и покинуть королевскую семью.

Как пишет DW, впервые свое радикальное решение внук королевы Елизаветы II прокомментировал в Лондоне во время выступления на мероприятии организации Sentebale.

"Я испытываю глубокую печаль из-за того, что все пришло к этому. Было много месяцев переговоров после многих лет испытаний. Я знаю, что не всегда был прав, но у меня не было другого выбора, учитывая, как все развивается", - подчеркнуло он.

Читайте такжеМеган Маркл нашла работу в компании DisneyПринц Гарри заверил, что он очень хотел бы вместе со своей семьей продолжать служить королеве, Содружеству наций и военным ассоциациям. Однако он хотел приносить пользу Британии, не получая средств из бюджета на свое содержание.

"К сожалению, это оказалось невозможно", — добавил он.

Как ранее сообщалось, принц Гарри и его жена Меган Маркл обязались выплатить в бюджет Великобритании 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые они потратили на ремонт своей резиденции Фрогмор.

Напомним, накануне в Великобритании члены королевской семьи приняли решение о лишении королевских титулов принца Гарри и его жены Меган Маркл.