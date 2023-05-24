У добровольцев в РФ есть лишь 3-4 дня, чтобы добиться успеха – генерал СБУ

Российские добровольцы, проводящие рейд на Белгородщине в РФ, могут вернуться в Украину, накопить силы и повторить такие действия в другом регионе России.

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У добровольцев в РФ есть лишь 3-4 дня, чтобы добиться успеха, отмечает Ягун/ 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

У "Российского добровольческого корпуса" ("РДК") и Легиона "Свобода России" ("ЛСР"), которые проводят рейд в Белгородской области страны-агрессора России, есть лишь 3-4 дня для того, чтобы реализовать свои первоочередные задачи.

Затем у них могут возникнуть проблемы с боеприпасами, логистикой и т. д. Об этом рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью Главреду.

"Во-первых, больше времени уже не будет. Во-вторых, есть вопросы логистики, боеприпасов и другие моменты", – сказал Ягун.

видео дня

Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

По его словам, дальше они могли бы развернуть партизанскую борьбу. Еще один возможный вариант – российские добровольцы могли бы отойти в Украину, накопить силы и тогда повторить свои действия в другом регионе РФ.

"Они могут развернуть партизанскую борьбу и идти рейдами, как Ковпак – от Путивля до Карпат. Они могут так же в лесах организовать партизанский отряд. По моему мнению, им проще отойти на территорию Украины, переформатироваться, накопить силы и повторить свои действия, но уже в другом регионе. И действовать так, пока не почувствуют, что регионы поднимаются на поддержку. Посмотрим. Может, всё пойдет так, как они хотят", – отметил генерал-майор запаса СБУ.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, почему добровольцы России на операцию в Белгородской области имеют несколько дней:

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, в утром понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

Утром 23 мая добровольцы Легиона "Свобода России" заявили, что операция по "освобождению" Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что на территории Белгородской области РФ действуют российские патриоты, которым уже "допек" российский диктатор Владимир Путин и которые хотят изменить политический режим в своем государстве. При этом украинские военные не заходили и не собираются заходить на территорию России.

Тем временем появилась информация, что РФ хочет перебросить дополнительные войска в Белгородскую область из-за обострения ситуации на этой территории. В частности, в РФ планируют перебросить туда часть боеспособных подразделений оккупантов, которые сейчас воюют в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация в Белгородской области после вхождения туда легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" никоим образом не влияет на безопасность в Украине. Также он подчеркнул, что любые обвинения в сторону Украины в причастности к этим рейдам, о чем заявлял Кремль, являются бессмыслицей.

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