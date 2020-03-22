Ходячие мертвецы Мир за пределами перенесли на неизвестные сроки

АМС перенесли свой новый сериал по миру Ходячих мертвецов Мир за пределами из-за пандемии коронавируса в мире.
Телестудия АМС отменила дату выхода нового сериала про постапокалипсис Ходячие мертвеца: Мир за пределами. Окончательную дату выхода так и не назвали, пишет Deadline.
В заявлении говорится, что сериал Мир за пределами выйдет "позже в этом году".
Съемки сериала уже завершены, но авторы не успели закончить пост-продакшн. Изначально премьера шоу была назначена на 12 апреля. Читайте такжеХодячие мертвецы Мир за пределами: дата выхода, актеры и ролиТеперь окончательная дата выхода перенесена на неизвестные сроки.
Сериал задумывался так, чтобы продемонстрировать жизнь поколения помоложе, чем Рик Граймс и Кэролл. В центре сюжета, если верить руководству АМС, и вовсе будут две молодые женщины.
События происходят спустя 10 лет после апокалипсиса, так что, если считать параллельно с Ходячими - где то в перерыве после пропажи Рика Граймса и начала войны с Шепчущимися в 10 сезоне.
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