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Ходячие мертвецы Мир за пределами перенесли на неизвестные сроки

22 марта 2020, 11:14

АМС перенесли свой новый сериал по миру Ходячих мертвецов Мир за пределами из-за пандемии коронавируса в мире.

Ходячие мертвецы Мир за пределами
Ходячие мертвецы Мир за пределами / АМС

Телестудия АМС отменила дату выхода нового сериала про постапокалипсис Ходячие мертвеца: Мир за пределами. Окончательную дату выхода так и не назвали, пишет Deadline.

В заявлении говорится, что сериал Мир за пределами выйдет "позже в этом году".

Съемки сериала уже завершены, но авторы не успели закончить пост-продакшн. Изначально премьера шоу была назначена на 12 апреля. Читайте такжеХодячие мертвецы Мир за пределами: дата выхода, актеры и ролиТеперь окончательная дата выхода перенесена на неизвестные сроки.

Сериал задумывался так, чтобы продемонстрировать жизнь поколения помоложе, чем Рик Граймс и Кэролл. В центре сюжета, если верить руководству АМС, и вовсе будут две молодые женщины.

События происходят спустя 10 лет после апокалипсиса, так что, если считать параллельно с Ходячими - где то в перерыве после пропажи Рика Граймса и начала войны с Шепчущимися в 10 сезоне.

Ранее в сети стали обсуждать, что Ведьмак 2 сезон не выйдет в 2021 году. После заболевания коронавирусом актера из сериала Ведьмак, Netflix остановили съемки на неизвестный срок.

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