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Доктор Вера 2 сезон - когда смотреть продолжение

8 апреля 2020, 22:45

Сериал Доктор Вера 2020 подошел к концу. В конце сериала есть намеки на продолжение. Когда смотреть Доктор Вера 2 сезон - читайте на Главреде.

Доктор Вера 2 сезон дата выхода
Доктор Вера 2 сезон дата выхода / 1+1

Сериал Доктор Вера 2020 закончился довольно неоднозначно, и сюжет допускает продолжение. Что известно о 2 сезоне Доктора Веры, когда смотреть продолжение сериала, и чего ждать от сюжета - читайте на Главреде.

Что было в последней серии Доктор Вера, и когда дата выхода Доктор Вера 2 сезон - все подробности.

Вера решает расписаться с Романом - назло Андрею, несмотря на то, что он добрался в ЗАГС и очень сильно просил ее ради дочки не делать этого.

Мер несмотря на все операции умер, и его родственники жадно делят наследство.

Тем временем, в больнице у беременной Кристины поднимается температура, и ее везут на срочное кесарево.

У Кристины остановка сердца, а у ее дочери - Ани, проблемы с дыханием - они чудом выживают. В то же время Андрей не знает, куда ему ехать дальше, а Марку приходится выяснять отношения.

Вдова мэра признаеться, как она убила мужа. Однако от этой опасность Вере только растет. Ее арестовуют. Роман вместо помощи идет на операцию на весь день, а спасать Веру едет Андрей. Пока Роман решает свои проблемы, Андрей с помощью Марка находит доказательства, и не только освобождает Веру, но и "прижимает" Виктора Евгеньевича, и "топит" Анжелу. Убийством мера заинтересовался Интерпол.

Однако, вконце Вера все равно выбирает Романа, который только на следующий день доехал к ее тюрьме.

Доктор Вера сезон - актеры и роли

  • Зоряна Марченко - Вера, кардиохирург
  • Даниэль Салем - Андрей, хирург, муж Веры
  • Марк Дробот
  • Мирослава Филиппович - Анжела, врач
  • Дмитрий Сарансков
  • Ирина Мак
  • Ольга Морозова - Альбина Леонидовна Берестова, главный врач
  • Евгения Солодовник - Яся Борисова, дочь Веры
  • Анатоль Фон-Фидандра
  • Ли Берлинская
  • Мария Пикалова
  • Леся Романова
  • Виктор Жданов
  • Алеся Романова
  • Елена Хохлаткина - Светлана, старшая медсестра
  • Наталья Нешва
  • Игорь Качур
  • Евгений Ламах
  • Сандро Матеуш
  • Алина Кошарна - Алина, медсестра регистратуры
  • Таисия Щурук
  • Лилия Цвеликова - ЛюсяТатьяна Вашневська
  • Максим Девизоров
  • Мария Кондратенко
  • Сергей Гаврилюк
  • Сергей Пономаренко
  • Федор Рыков
  • Валерий Неведров
  • Валерий Латко
  • Татьяна Туманная
  • Екатерина Рыжая
  • Ольга Цицилинська

Доктор Вера смотреть онлайн на ютуб промо:

Пока что 1+1 официально не продлевал сериал Доктор Вера на 2 сезон. Но, учитывая опыт Школы, Доктор Вера 2 сезон может получить место.

Если учитывать съемки и сроки выхода серий, то Доктор Вера 2 сезон выйдет не ранее осени 2021 года. К сожалению, на съемки может повлиять еще и коронавирусный карантин, из-за которого во всем мире остановились съемки.

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