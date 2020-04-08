Доктор Вера 2 сезон - когда смотреть продолжение

Доктор Вера 2 сезон дата выхода / 1+1

Сериал Доктор Вера 2020 закончился довольно неоднозначно, и сюжет допускает продолжение. Что известно о 2 сезоне Доктора Веры, когда смотреть продолжение сериала, и чего ждать от сюжета - читайте на Главреде.

Что было в последней серии Доктор Вера, и когда дата выхода Доктор Вера 2 сезон - все подробности.

Вера решает расписаться с Романом - назло Андрею, несмотря на то, что он добрался в ЗАГС и очень сильно просил ее ради дочки не делать этого.

Мер несмотря на все операции умер, и его родственники жадно делят наследство.

Тем временем, в больнице у беременной Кристины поднимается температура, и ее везут на срочное кесарево.

У Кристины остановка сердца, а у ее дочери - Ани, проблемы с дыханием - они чудом выживают. В то же время Андрей не знает, куда ему ехать дальше, а Марку приходится выяснять отношения.

Вдова мэра признаеться, как она убила мужа. Однако от этой опасность Вере только растет. Ее арестовуют. Роман вместо помощи идет на операцию на весь день, а спасать Веру едет Андрей. Пока Роман решает свои проблемы, Андрей с помощью Марка находит доказательства, и не только освобождает Веру, но и "прижимает" Виктора Евгеньевича, и "топит" Анжелу. Убийством мера заинтересовался Интерпол.

Однако, вконце Вера все равно выбирает Романа, который только на следующий день доехал к ее тюрьме.

Доктор Вера сезон - актеры и роли

Зоряна Марченко - Вера, кардиохирург

Даниэль Салем - Андрей, хирург, муж Веры

Марк Дробот

Мирослава Филиппович - Анжела, врач

Дмитрий Сарансков

Ирина Мак

Ольга Морозова - Альбина Леонидовна Берестова, главный врач

Евгения Солодовник - Яся Борисова, дочь Веры

Анатоль Фон-Фидандра

Ли Берлинская

Мария Пикалова

Леся Романова

Виктор Жданов

Алеся Романова

Елена Хохлаткина - Светлана, старшая медсестра

Наталья Нешва

Игорь Качур

Евгений Ламах

Сандро Матеуш

Алина Кошарна - Алина, медсестра регистратуры

Таисия Щурук

Лилия Цвеликова - ЛюсяТатьяна Вашневська

Максим Девизоров

Мария Кондратенко

Сергей Гаврилюк

Сергей Пономаренко

Федор Рыков

Валерий Неведров

Валерий Латко

Татьяна Туманная

Екатерина Рыжая

Ольга Цицилинська

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Пока что 1+1 официально не продлевал сериал Доктор Вера на 2 сезон. Но, учитывая опыт Школы, Доктор Вера 2 сезон может получить место.

Если учитывать съемки и сроки выхода серий, то Доктор Вера 2 сезон выйдет не ранее осени 2021 года. К сожалению, на съемки может повлиять еще и коронавирусный карантин, из-за которого во всем мире остановились съемки.