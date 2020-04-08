Доктор Вера 2 сезон - когда смотреть продолжение

Сериал Доктор Вера 2020 подошел к концу. В конце сериала есть намеки на продолжение. Когда смотреть Доктор Вера 2 сезон - читайте на Главреде.
Сериал Доктор Вера 2020 закончился довольно неоднозначно, и сюжет допускает продолжение. Что известно о 2 сезоне Доктора Веры, когда смотреть продолжение сериала, и чего ждать от сюжета - читайте на Главреде.
Что было в последней серии Доктор Вера, и когда дата выхода Доктор Вера 2 сезон - все подробности.
Вера решает расписаться с Романом - назло Андрею, несмотря на то, что он добрался в ЗАГС и очень сильно просил ее ради дочки не делать этого.
Мер несмотря на все операции умер, и его родственники жадно делят наследство.
Тем временем, в больнице у беременной Кристины поднимается температура, и ее везут на срочное кесарево.
У Кристины остановка сердца, а у ее дочери - Ани, проблемы с дыханием - они чудом выживают. В то же время Андрей не знает, куда ему ехать дальше, а Марку приходится выяснять отношения.
Вдова мэра признаеться, как она убила мужа. Однако от этой опасность Вере только растет. Ее арестовуют. Роман вместо помощи идет на операцию на весь день, а спасать Веру едет Андрей. Пока Роман решает свои проблемы, Андрей с помощью Марка находит доказательства, и не только освобождает Веру, но и "прижимает" Виктора Евгеньевича, и "топит" Анжелу. Убийством мера заинтересовался Интерпол.
Однако, вконце Вера все равно выбирает Романа, который только на следующий день доехал к ее тюрьме.
Доктор Вера сезон - актеры и роли
- Зоряна Марченко - Вера, кардиохирург
- Даниэль Салем - Андрей, хирург, муж Веры
- Марк Дробот
- Мирослава Филиппович - Анжела, врач
- Дмитрий Сарансков
- Ирина Мак
- Ольга Морозова - Альбина Леонидовна Берестова, главный врач
- Евгения Солодовник - Яся Борисова, дочь Веры
- Анатоль Фон-Фидандра
- Ли Берлинская
- Мария Пикалова
- Леся Романова
- Виктор Жданов
- Алеся Романова
- Елена Хохлаткина - Светлана, старшая медсестра
- Наталья Нешва
- Игорь Качур
- Евгений Ламах
- Сандро Матеуш
- Алина Кошарна - Алина, медсестра регистратуры
- Таисия Щурук
- Лилия Цвеликова - ЛюсяТатьяна Вашневська
- Максим Девизоров
- Мария Кондратенко
- Сергей Гаврилюк
- Сергей Пономаренко
- Федор Рыков
- Валерий Неведров
- Валерий Латко
- Татьяна Туманная
- Екатерина Рыжая
- Ольга Цицилинська
Доктор Вера смотреть онлайн на ютуб промо:
Пока что 1+1 официально не продлевал сериал Доктор Вера на 2 сезон. Но, учитывая опыт Школы, Доктор Вера 2 сезон может получить место.
Если учитывать съемки и сроки выхода серий, то Доктор Вера 2 сезон выйдет не ранее осени 2021 года. К сожалению, на съемки может повлиять еще и коронавирусный карантин, из-за которого во всем мире остановились съемки.