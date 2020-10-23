Apple раскрыл дату выхода 2 сезона сериала Дом с прислугой

Дом с прислугой 2 сезон / Apple

Сериал Дом с прислугой получил второй сезон. Дом с прислугой рассказывает о том, как разбирая горем пара после потери их первенца - еще младенца сына, проходит терапию у семейного психолога, и старается пережить горе.

Сериал построен на уникальной схеме эффектов, который воздействуют на зрителя, создавая мистическую атмосферу и все время держа в напряжении.

В первом сезоне в дом к Шону и Дороти приходит "няня" к их "искусственному сыну", который должен бы заменить их погибшего ребенка на время.

Заканчивается сериал трагически, непонятно и весьма драматически, так что его продолжения все ждали с нетерпением.

Найт Шьямалан сам снялся в эпизодической роли в первом сезоне.

Тизерный трейлер не только вместил в себя комментарии от известных кинокритиков и создателей ужаса, но и продемонстрировал, что на первом сезоне все ужасы, которые постигли семью не закончатся.

Дом с прислугой 2021 - актеры и роли

Тоби Кеббелл — Шон

Лорен Эмброуз — Дороти

Нелл Тайгер Фри — Лиэнн

Руперт Гринт — Джулиан Пирс

Тони Револори — Тоби

Джулиос Белфорд — Джерико

Филипп Джеймс Браннон — Мэтью Роско

М. Найт Шьямалан — курьер

Борис Макгивер — дядя Джордж

Дом с прислугой 2 сезон тизер-трейлер смотреть видео:

Второй сезон сериала Дом с прислугой выходит 15 января 2021.