Apple раскрыл дату выхода 2 сезона сериала Дом с прислугой

Найт Шьямалан снял продолжение мистического сериала ужасов, который в свое время восхитил главных создателей ужасов в мире.
Сериал Дом с прислугой получил второй сезон. Дом с прислугой рассказывает о том, как разбирая горем пара после потери их первенца - еще младенца сына, проходит терапию у семейного психолога, и старается пережить горе.
Сериал построен на уникальной схеме эффектов, который воздействуют на зрителя, создавая мистическую атмосферу и все время держа в напряжении.
В первом сезоне в дом к Шону и Дороти приходит "няня" к их "искусственному сыну", который должен бы заменить их погибшего ребенка на время.
Заканчивается сериал трагически, непонятно и весьма драматически, так что его продолжения все ждали с нетерпением.
Найт Шьямалан сам снялся в эпизодической роли в первом сезоне.
Тизерный трейлер не только вместил в себя комментарии от известных кинокритиков и создателей ужаса, но и продемонстрировал, что на первом сезоне все ужасы, которые постигли семью не закончатся.
Дом с прислугой 2021 - актеры и роли
Тоби Кеббелл — Шон
Лорен Эмброуз — Дороти
Нелл Тайгер Фри — Лиэнн
Руперт Гринт — Джулиан Пирс
Тони Револори — Тоби
Джулиос Белфорд — Джерико
Филипп Джеймс Браннон — Мэтью Роско
М. Найт Шьямалан — курьер
Борис Макгивер — дядя Джордж
Дом с прислугой 2 сезон тизер-трейлер смотреть видео:
Второй сезон сериала Дом с прислугой выходит 15 января 2021.