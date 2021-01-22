Ходячие мертвецы 10 сезон 17 серия - что показали в трейлере

Ходячие мертвецы 10 сезон 17 серия - дата выхода и трейлер / АМС

В Сети показали трейлер 17 серии 10 сезона Ходячих мертвецов - первой из 6 бонусных, которые досняли на карантине. В них возвращается Мэгги и появляются "люди в белом", с которыми может быть связан один из новых спин-оффов.

Новая 17 серия Ходячих Мертвецов расскажет о методах "людей в белом", о том, куда отправились Дэрил и Кэрол, а также нам станет ясно, как изменился Ниган.

Ранее сильный союз выживших был основательно потрепан во время войны с Шепчущимися, поэтому встреча с хорошо организованными силовиками новой организации прошла тяжело. Люди оказались в плену и в заложниках, мало кому удалось скрыться. К тому же намерения новой команды не раскрываются, ни в 16 серии, ни в 17.

Возвращение Мэгги проходит "круто", но выжившие остаются обычными любителями, в то время как, новая сила - хорошо вооруженные и организованные силовики, защищенные от зомби броней. Сериал постепенно все больше отходит от темы зомби.

В финале трейлера наконец показали Нигана - в его старом образе. Он над кем-то шутит фразой из знаменитой сказки: "Эй поросенок-поросенок, впусти меня!", и стучит своей битой.

В бонусных 6 сериях к своим ролям вернутся Норман Ридус и Джеффри Дин Морган. Лорен Коэн вернется к роли Мэгги после нескольких лет перерыва. Кроме того появятся Роберт Патрик (Терминатор 2) и Хилари Бертон - реальная супруга Джеффри Дина Моргана, которая сыграет жену Нигана.

Ходячие мертвецы 10 сезон 17 серия 28-02-2021 - трейлер онлайн:

После финала 11 сезона Ходячих мертвецов планируют запустить полнометражные фильмы о Рике Граймсе, которого играет Эндрю Линкольн.

Кроме того, Мир за пределами продлили на второй сезон, а также планируется третий спин-офф про Кэрол и Дэрила.