Ходячие мертвецы Мир за пределами - подростковая драма не про зомби

Ходячие мертвецы Мир за пределом 1 серия - обзор / кадр из трейлера

Новый спин-офф Ходячие мертвецы Мир за пределами вышел в один день с 16 серией 10 сезона основного сериала. Мир за пределами называли чуть ли не "революцией" в киновселенной, и пророчили многообещающие рейтинги.

Что было в первой серии сериала Ходячие мертвецы Мир за пределами, и чего ждать от сериала - пишем в нашем обзоре.

Нельзя сказать, что сериал вышел остросюжетный и впечатляющий.

Давеча на Netflix выходил сериал Рассвет - как подростки выживают в мире, где после ядерной войны все взрослые стали зомби. Так вот - сериал снят в том же стиле, только тут 16-летние подростки хотят к психоаналитику лечить ПТСР. В первой серии нас знакомят с главными героями, а заодно и с антагонистом сериала.Читайте такжеХодячие мертвецы Мир за пределами: дата выхода, актеры и роли

Если фанаты начали терять терпение к просмотру сериала Ходячие мертвецы после 8 сезона из-за превращения в "говорящих мертвецов", то готовтесь, что в Мире за пределом будут подростковые проблемы, подростковые стрессы, подростковые влюбленности, намеки на подростковый секс, и подростки будут иногда встречать зомби. Конечно, спустя 10 лет жизни после апокалипсиса, когда они уже не помнят другого мира, эти же подростки не могут справиться с зомби, хотя те уже стали фактически частью их жизни.

Кроме того сериал настолько толерантен, что главная сюжетная линия - семейные ценности и сестринство темнокожей сестры и сестры-латиноамереканки, которые ищут папу, который вышел за сигаретами стал добровольным заложником таинственной военной страны Гражданская Республика. Республика занимает процентов 40 США с современным оружием и лекарствами, но людям помогать не спешит.

Следуя всем толерантным стереотипам, подбирают главных героев-подростков, которые сбегают из дома - райского городка "типично загородного" типа как раз перед тем, как на него нападают зомби и Гражданская Республика проводит зачистку. Читайте такжеХодячие мертвецы 10 сезон - когда выйдет 16 серия

Финал первой серии интригует, но в сравнении с оригинальным сериалом безнадежно проигрывает.

Ходячие мертвецы Мир за пределом 1 серия смотреть трейлер онлайн:

Напомним, сериал Ходячие мертвецы Мир за пределом 2020 будет выходит по воскресеньям с 4 октября.