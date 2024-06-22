Игра "падре против грешников": рецензия на фильм "Экзорцизм"

В украинском прокате идет фильм ужасов "Экзорцизм", в котором Рассел Кроу изображает артиста, играющего священника в кино об изгнании бесов.

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Рассел Кроу в х/ф "Экзорцизм" / Miramax Outerbanks Entertainmen

В какой-то американской глуши снимается очередная вариация "Экзорциста" - весьма малобюджетная. Главную роль падре играет опытный актер ЭнтонМиллер (Рассел Кроу), но у него давние проблемы с алкоголем, непроработанные детские травмы и тяжелые отношения с дочерью Ли (Райан Симпкинс). Даже тем, кто далек от темы хорроров, сразу стает понятно, что съемки добром не кончатся.

В последние несколько лет жанр "католического ужастика", казалось бы, давно и прочно похороненный в глубинах Голливуда, переживает ренессанс. И действительно, на фоне 100- и 200-миллионных блокбастеров, которые не факт даже, что окупятся, дешево и сердито снятые хорроры про изгнание бесов (всякие "Астралы", "Заклятия", "Монахини" и т.д.) доход приносили небольшой но стабильный, почему и быстро разрослись в целые франшизы.

На том же поле пытается сыграть и "Экзорцизм" - еще и с явными потугами дать постмодернистский комментарий к жанру (кино спродюсировано Кевином Уильямсоном - человеком, которому когда-то с блеском удался такой трюк со слэшером - другим "ужасным" поджанром во франшизе "Крик"). Но получается откровенно через раз - каких-то совсем уж оригинальных идей создатели фильма не припасли. Кроу (который, кажется, совсем смирился, что ему до конца карьеры главные ролях светят только в такого рода "бэшках"), конечно, играет мощно, серьезно и на полную силу - но остальные артисты даже, кажется, особо не стараются (сильнее всех халтурит забежавший ненадолго из "Аватаров" Сэм Уортингтон в роли другого священника).

Все элементы жанра на месте - вывернутые суставы, вращающиеся белки глаз, распятия с катехизисами и сутаны в крови, но какой-то свежий на него здесь так и не придумали.

Особенно забавным получается тот факт, что "Экзорцизм" в основном был снят еще в 2019-м, но потом попал под волну пандемии, а потом дополнительно несколько лет лежал на полке. За это время Кроу успел сняться в ужастике "Экзорцист Ватикана" - своеобразной беллетризованной биографии реального священника-экзорциста падре Аморта (и кино вышло в прокат еще прошлой весной). И оно вышло явно поживей и пострашней.

Подытоживая, скажем - совсем уже оголтелые фанаты католических хорроров и Рассела Кроу лично, конечно, от "Экзорцизма" удовольствие получат, но вот случайные зрители, которые забредут на сеанс переждать жару в прохладе кинозала, вряд ли останутся довольны.

Смотрите на видео трейлер фильма "Экзорцизм":

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