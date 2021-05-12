История Лиззи - вышел трейлер новой экранизации Стивена Кинга

История Лиззи / кадр из трейлера

Стивен Кинг написал сценарий для сериала по своему известному роману - История Лиззи. Сериал уже получил дату выхода, и будет показан на телесервисе Apple TV.

По сюжету Лизи Лэндон недавно потеряла своего мужа, известного писателя-фантаста Скотта Лэндона. После его смерти она целыми днями перебирает его рукописи в сопровождении своей старшей сестры Аманды. Но она так и не смогла смириться со смертью своего мужа. После своей смерти он оставил множество тёмных тайн, главной из которых является преследующий Лизи Длинный Мальчик. Ей предстоит разобраться в прошлом своего мужа.

История Лиззи - актеры и роли

Джулианна Мур — Лизи Лэндон;

Клайв Оуэн — Скотт Лэндон, мертвый муж Лизи Лэндон;.

Джоан Аллен — Аманда, старшая сестра Лизи Лэндон. Имеет проблемы с психикой;

Дэйн ДеХаан — Джим Дули, главный злодей;

Сон Кан — Дэн Бекхэм;

Джонатан Рейсон — Мэтт;

Андреа Абелло — Барбара Дантон;

Брайан Хатчинсон — Шериф Крейг Ричардс;

Райан Джордан МакКарти — Офицер Родди Бойтон;

Уилл Брилл — Аллен Койл.

Постановщиком выступил Пабло Ларраин, наиболее известный по фильмам Неруда и Джеки.

Стивен Кинг объявил о желании экранизировать Историю Лиззи еще в 2017 году. Позже стало известно, что на главную роль претендует Джулиана Мур, которую утвердили в 2019 году. Съемки сериала проходили в условия карантина. До 2020 года еще даже не был сформирован актерский состав сериала.

История Лиззи смотреть трейлер:

Первый и второй эпизоды Истории Лизи выйдут 4 июня в Apple TV+. Остальные шесть серий будут показывать раз в неделю на телесервисе.