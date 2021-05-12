История Лиззи - вышел трейлер новой экранизации Стивена Кинга

Компания Apple занялась экранизацией творчества короля ужасов.
Стивен Кинг написал сценарий для сериала по своему известному роману - История Лиззи. Сериал уже получил дату выхода, и будет показан на телесервисе Apple TV.
По сюжету Лизи Лэндон недавно потеряла своего мужа, известного писателя-фантаста Скотта Лэндона. После его смерти она целыми днями перебирает его рукописи в сопровождении своей старшей сестры Аманды. Но она так и не смогла смириться со смертью своего мужа. После своей смерти он оставил множество тёмных тайн, главной из которых является преследующий Лизи Длинный Мальчик. Ей предстоит разобраться в прошлом своего мужа.
История Лиззи - актеры и роли
- Джулианна Мур — Лизи Лэндон;
- Клайв Оуэн — Скотт Лэндон, мертвый муж Лизи Лэндон;.
- Джоан Аллен — Аманда, старшая сестра Лизи Лэндон. Имеет проблемы с психикой;
- Дэйн ДеХаан — Джим Дули, главный злодей;
- Сон Кан — Дэн Бекхэм;
- Джонатан Рейсон — Мэтт;
- Андреа Абелло — Барбара Дантон;
- Брайан Хатчинсон — Шериф Крейг Ричардс;
- Райан Джордан МакКарти — Офицер Родди Бойтон;
- Уилл Брилл — Аллен Койл.
Постановщиком выступил Пабло Ларраин, наиболее известный по фильмам Неруда и Джеки.
Стивен Кинг объявил о желании экранизировать Историю Лиззи еще в 2017 году. Позже стало известно, что на главную роль претендует Джулиана Мур, которую утвердили в 2019 году. Съемки сериала проходили в условия карантина. До 2020 года еще даже не был сформирован актерский состав сериала.
История Лиззи смотреть трейлер:
Первый и второй эпизоды Истории Лизи выйдут 4 июня в Apple TV+. Остальные шесть серий будут показывать раз в неделю на телесервисе.