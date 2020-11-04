Начались съемки 3 сезона сериала Чудотворцы

Чудотворцы / TBS

Готовится к выходу новый 3 сезон сериала Чудотворцы, в котором шоуранерами станут продюсеры Дэн Мирк и Роберт Падник.

Как сообщает Variety, Саймон Рич также больше не будет исполнительным продюсером сериала. Первый сезон был основан на романе Рича "Что во имя Бога", а второй - на его рассказе "Революция".

В третьем сезоне актеры Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан и Каран Сони будут перенесены на Дикий Запад Америки в конец 19 века. В первом сезоне Бушеми играл Бога, а остальные играли ангелов. Во втором сезоне они были персонажами Средневековья.

"Чудотворцы - прекрасный пример забавного юмора, который мы гордимся, что доставляем нашим зрителям, - сказали Сэм Лински и Адриенн О'Райен, соруководители оригинальных программ по сценариям для TBS, TNT и truTV. - Нам не терпится увидеть, как этот невероятно динамичный состав и талантливая группа рассказчиков весело переписывают историю XIX века".

Чудотворцы 3 сезон - сюжет

В новом сезоне внимание будет нацелено на идеалистического проповедника из маленького городка (Рэдклифф), который объединяется с разыскиваемым преступником (Бушеми) и освобожденной женой из прерий (Вишванатан), чтобы возглавить поезд на запад по Орегонской тропе через американскую прерию. Традиционный опасный путь Дикого Запада.

Напомним, Рэдклифф, Бушеми, Мирк и Падник также являются исполнительными продюсерами.