Появились подробности о выходе 13 сезона Доктора Кто

Доктор Кто 13 сезон / ВСС

Телеканал ВВС раскрыл новые подробности о съемках и выходе сериала Доктор Кто, съемки которого были задержаны из-за коронавирусного карантина в Англии.

Подробности о выходе нового 13 сезона Доктора Кто появились на сайте посвященном Доктору Кто Doctor Who TV.

Имея специальные протоколы безопасности, команда Доктора Кто ведет съемки в соответствии со строгими отраслевыми и правительственными директивами, чтобы обеспечить безопасность всех актеров и съемочной группы. Учитывая дополнительное время и требуемые протоколы, команда завершит в общей сложности восемь эпизодов вместо обычных одиннадцати.

Крис Чибнелл по этому поводу сказал, что они и так сотворили чудо, что сняли сериал.Читайте такжеДоктор Кто 13 сезон - дата выхода продолжения сериала

"В этот самый странный год съемочная группа Доктора Кто сотворила чудеса, чтобы запустить новый сезон в производство. Учитывая новые строгие рабочие протоколы, нам потребуется больше времени, чтобы отснять каждый эпизод. А это означает, что в конечном счете получится восемь эпизодов, а не одиннадцать, как обычно. Но будьте уверены, амбиции, юмор, веселье и страхи, которые вы ожидаете от Доктора Кто, будут на месте" , -сказал он.

13 сезон Доктора Кто должен выйти в 2021 году.

Первый спецэпизод Доктора Кто выйдет на Новый Год 2021.