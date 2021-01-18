Создатели Секса в большом городе заменили Саманту другими героями

Секс в большом городе / кадр из сериала

Исполнительница одной из главных ролей сериала Секс в большом городе Ким Кэтролл отказалась от съемок в новом сезоне проекта. Ее решение было прогнозируемым, учитывая конфликт с актрисой Сарой Джессикой Паркер. После того, как появилась первая информация о том, как актрисы отреагировали на перемену в актерском составе, издание The Daily Mail поспешило опубликовать информацию о съемках сериала.

Отсутствие Саманты Джонс в кадре не сделает ленту менее интересной. На замену Ким Кэтролл HBO пригласил двух актрис, которые сыграют новых подруг знаменитой тройки - Кэрри, Миранды и Шарлотты.

"Саманта не вернется, но мы представим двух новых персонажей, сильных и смелых женщин, которые помогут презентовать сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем. Настало время показать в шоу лица и жизни настоящих женщин Нью-Йорка в 2021 году", – сообщили тайные источники издания.

Одновременно, Сара Джессика Паркер уже заявила, что создатели сериала не хотят заменять Саманту другой главной героиней - поэтому просто введут других персонажей.