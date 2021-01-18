Создатели Секса в большом городе заменили Саманту другими героями

Героиню Саманту заменят сразу два новых персонажа. Что именно поменяли в сериале Секс в большом городе, и каким будет новый сезон - читайте Главред.
Исполнительница одной из главных ролей сериала Секс в большом городе Ким Кэтролл отказалась от съемок в новом сезоне проекта. Ее решение было прогнозируемым, учитывая конфликт с актрисой Сарой Джессикой Паркер. После того, как появилась первая информация о том, как актрисы отреагировали на перемену в актерском составе, издание The Daily Mail поспешило опубликовать информацию о съемках сериала.
Отсутствие Саманты Джонс в кадре не сделает ленту менее интересной. На замену Ким Кэтролл HBO пригласил двух актрис, которые сыграют новых подруг знаменитой тройки - Кэрри, Миранды и Шарлотты.
"Саманта не вернется, но мы представим двух новых персонажей, сильных и смелых женщин, которые помогут презентовать сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем. Настало время показать в шоу лица и жизни настоящих женщин Нью-Йорка в 2021 году", – сообщили тайные источники издания.
Одновременно, Сара Джессика Паркер уже заявила, что создатели сериала не хотят заменять Саманту другой главной героиней - поэтому просто введут других персонажей.
- Ранее американская актриса Ким Кэтролл прокомментировала тот факт, что новый сезон сериала Секс в большом городе выйдет без нее.
- Как известно, HBO Max готовится выпустить новый сезон Секса в большом городе, съемки которого начнутся весной 2021.
- Когда смотреть новый сезон сериала Секс в большом городе пока что неизвестно.