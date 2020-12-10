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Стража 2021 - трейлер и дата выхода экранизации романов Пратчетта

10 декабря 2020, 20:57

Появился официальный трейлер сериала Стража - производства BBC - по мотивам романов Терри Пратчетта "Плоский мир".

Стража 2021
Стража 2021 - дата выхода и актеры / кадр из сериала BBC

Телекомпания BBC показала трейлер нового сериала, который будет показывать вместе с каналом АМС. Сериал Стража выйдет по мотивам книг о Плоском мире.

Сериал станет вольной адаптацией истории капитана Ночной стражи Сэма Ваймса, которого придумал Терри Пратчетт. Производством адаптации занимается американский отдел телеканала ВВС. Ведущим сценаристом первого сезона Стражи стал Саймон Аллен.

Судя по трейлеру, сериал привяжут к роману "Ночная стража", по крайней мере, моменты протистояния Ваймса и Карцера, и погоня на крыше Невидимого университета - одна и ярких сцен дебютного трейлера.

Стража 2021 - актеры и роли

  • Ричард Дормер в роли Сэма Ваймса
  • Сэм Адевунми в роли Карцера Дана
  • Мэтт Берри озвучил голос Уэйна, меч
  • Анна Ченслер в роли лорда Ветинари
  • Марама Корлетт в роли капрала Ангвы
  • Джеймс Флит в роли архканцлера Невидимого университета
  • Адам Хагилл в роли констебля Моркоу
  • Ральф Инесон в роли Детрита
  • Хаким Кае-Казим в роли капитана Джона Киля
  • Джо Итон-Кент в роли констебля Чери
  • Рут Мэдли в роли Глотки
  • Бьянка Симоне Манни в роли Вонсе
  • Ингрид Оливер в роли доктора Крусеса
  • Венделл Пирс озвучил Смерть
  • Лара Росси в роли леди Сибил Рамкин
  • Пол Кэй в роли Иниго Скиммер

Стража 2021 смотреть официальный трейлер:

Сериал Стража уже получил свой первый сезон, дата выхода назначена на 3 января 2021 на ВВС Америка и будет показан на стриминоговом сервисе АМС+.

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