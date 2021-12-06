ТОП-10 лучших телесериалов 2021 года

Рейтинг лучших сериалов в 2021 году / imdb.com

Интернет-ресурс Metacritic составил рейтинг лучших телесериалов в 2021 году по мнению критиков. Создатели этого списка опирались на количество упоминаний сериалов в комментариях кинокритиков и во всем Интернет-пространстве в целом.

Итак, в золотую десятку вошли следующие сериалы:

1. Наследники (Succession; 2018 - н. в.)

Американский сатирический комедийно-драматический телесериал о вымышленной семье медиамагнатов по фамилии Рой, их жизни, несчастьях, интригах и борьбе за место под солнцем.

Наследники (Succession; 2018 - н. в.) / imdb.com

2. Хитрости (Hacks; 2021 - н. в.)

Дебора Вэнс - стареющая стэнд-ап комедиантка, которую хотят лишить работе потому что она больше не в тренде. Ей на помощь приходит молодая писательница Ава, которая также едва держится на плаву - ее карьера пошла по наклонной из-за одного некорректного твита.

Хитрости (Hacks; 2021 - н. в.) / imdb.com

3. Подземная железная дорога (The Underground Railroad; 2021)

Американский драматический телесериал по одноимённому роману Колсона Уайтхеда о молодой негритянке Коре, которая сбежала из рабства и теперь прячется от охотника за беглецами в Подземной железной дороге.

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Подземная железная дорога (The Underground Railroad; 2021) / imdb.com

4. Псы резервации (Reservation Dogs; 2021)

Сериал описывает приключения четырех коренных американцев, подростков, которые однажды мечтают попасть в Калифорнию.

Псы резервации (Reservation Dogs; 2021) / imdb.com

5. Белый лотос (The White Lotus; 2021 - н. в.)

Сериал-антология, каждый сезон которого имеет общее место действия - тропический курорт Белый Лотос, и общую сюжетную канву, но разных главных героев. Группа туристов прибывает в Белый Лотос, чтобы прекрасно провести время, но идиллию нарушают темные подробности из жизни персонала и отдыхающих.

Белый лотос (The White Lotus; 2021 - н. в.) / imdb.com

6. Мейр из Исттауна (Mare of Easttown; 2021)

Криминальная драма о детективе полиции Мейр Шиэн, которая расследует убийство несовершеннолетней девушки в крошечном сонном городке, при этом всячески стараясь спасти свою жизнь от полного краха.

Мейр из Исттауна (Mare of Easttown; 2021) / imdb.com

7. ВандаВижен (WandaVision; 2021)

Амеиканский мини-сериал в стиле старых ситкомов, повествующий о семейной жизни супергероев из вселенной Marvel Алой Ведьмы и Вижена.

ВандаВижен (WandaVision; 2021) / imdb.com

8. Другие двое (The Other Two; 2019 - н. в.)

Брук и Кэри, на долю которых в свое время выпала порция славы, пытаются справиться со своими эмоциями, связанными с внезапно нахлынувшей на их 13-летнего брата известностью.

Другие двое (The Other Two; 2019 - н. в.) / imdb.com

9. Тед Лассо (Ted Lasso; 2020 - н. в.)

Спортивный комедийный сериал о талантливейшем тренере по американскому футболу Теде Лассо, который на самом деле не так прост, как кажется.

Тед Лассо (Ted Lasso; 2020 - н. в.) / imdb.com

10. Убийства в одном здании (Only Murders in the Building; 2021 - н. в.)

Детективная комедия, которая объединяет троих главных героев и их страсть к настоящим преступлениям. После загадочного убийства их соседа, Чарльз-Хейден Сэвидж, Оливер Патнэм и Мэйбл Мора решают во что бы то ни стало найти преступника. И как следует поразвлечься.

Убийства в одном здании (Only Murders in the Building; 2021 - н. в.) / imdb.com

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