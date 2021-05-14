Вышел трейлер скандальной драмы о темнокожей королеве Великобритании

Анна Болейн / кадр из трейлера

Сериал Анна Болейн - британский мини сериал, посвященный последним пяти месяцам жизни второй супруги короля Англии Генриха VIII.Главную роль исполнила Джоди Тернер-Смит, и вся суть сериала в том, что Анну Болейн и ее родственников сыграли темнокожие актеры. События разворачиваются в Средневековье в одной из главных консервативных стран Европы - Англии, авторы обозначили его как исторический психологический триллер.

Съемками занимаются Киностудия Fable Pictures совместно с Chanel 5 и Sony Pictures Television.

По сюжету главная героиня будет бороться за гендерное равноправие в патриархальной Англии того времени. Выбор актрисы автоматически подразумевает также победу на расовом поприще.

Примечательно, что режиссером сериала выступила женщина - Линси Миллер, которая работала над картинами Падение в мертвые воды и Делать деньги. Созданием сценария занималась дебютантка Ева Хеддервик Тернер.

Брата Анны Джорджа Болейна, сыграл Паапа Эссьеду, Генриха VIII, ее мужа, - Марк Стэнли, следующую на очереди жену Генриха, Джейн Сеймур - Лола Петтикрю

После сообщения о том, что белую англичанку Болейн сыграет темнокожая актриса, в соцсетях разразились дебаты. Многие высказали мнение, что так как в современном кинематографе не допускается вайтвошинг (когда белые играют людей из этнических меньшинств), то и блэквошингу нет места в современном кино.

После того, как Линси Миллер отмела все обвинения, тему временно закрыли.

Дата выхода сериала - май 2021 года.