В Минобороны ответили на фейк о "выселении штаба ВМС"

В Минобороны ответили на фейк о ВМС / 5 канал

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал информацию о "выселении штаба ВМС".

Он назвал эти данные вымышленными и подчеркнул, что некоторые лица пытаются искусственно создать информационные поводы.

"Командование ВМС ВС Украины переедет в новые помещения после того, как они будут готовы и сданы в эксплуатацию. Новые помещения должны полностью соответствовать требованиям Командования с учетом их потребностей, украинского законодательства, практик стран НАТО и планов развития ВМС на ближайшие годы. До того, как новые помещения не будут полностью готовы, Штаб будет находиться в тех помещениях, которые он занимает сейчас", - написал Загороднюк в своем Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что никаких "конфликтов" между подразделениями ВСУ не существует, и они все выполняют задачи в штатном режиме.

"Общественность и журналистов просим проверять информацию и не распространять фейки", - говорится в сообщении.

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Ранее в одесских СМИ появилась информация о том, что Штаб командования ВМС ВС Украины может переехать из помещения, где базируется с 2014-го года, в палатки на территории недостроенного штаба.

Напомним, ранее Загороднюк рассказал о киберагрессии из РФ.