"Злобная Меган Маркл": Трамп втоптал в грязь жену принца Гарри и свалил вину на СМИ

Трамп вляпался с скандал с Меган Маркл / Reuters

45-й президент США, 72-летний Дональд Трамп вляпался в скандал с герцогиней Сассекской Меган Маркл. Сегодня, 2 июня, в своем Twitter он написал, что никогда в жизни не называл Меган Маркл злобной и противной.

Американский президент считает, что его оклеветали, а история, о которой написал ряд СМИ, - это продукт выдумки.

Он также призвал телеканал CNN, издание The New York Times и другие СМИ принести свои извинения.

Но Трамп в своем сообщении не упомянул британское издание The Sun, интервью которому и спровоцировало скандал. В нем он выразил свое удивление по поводу резких высказываний о нем герцогини Сассекской.

Напомним, во время предвыборной гонки Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, тогда еще актриса Меган Маркл обвиняла кандидата в том, что он делал "женоненавистнические" и "обостряющие противоречия" заявления в рамках президентской кампании в 2016 году.

В итоге в интервью британскому таблоиду Дональд Трамп заявил, что впервые об этом слышит, однако вполне спокойно отреагировал на эту новость.

"Я этого не знал. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной", — сказал Трамп.

Отметим, что уже 3 июня Трамп посетит королевскую резиденцию в Лондоне, и уже известно, что Меган Маркл не будет на официальном приеме в Букингемском дворце. Кроме того, никто не знает наверняка, с чем это связано – то ли она не хочет надолго отлучаться о своего сына Арчи, которому 6 июня исполнится месяц, то ли из-за с неприязни к Трампу.

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына.

Также ранее Дональд Трамп посоветовал Лондону "кинуть" ЕС на 50 млрд долларов.