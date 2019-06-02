"Я бы не платил": Трамп советует Лондону "кинуть" ЕС на 50 млрд долларов

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп советует Лондону в случае необходимости покинуть Европейский Союз без договора.

"Если они не получат того, чего они хотят, я бы ушел. Если не получаешь той сделки, какую хочешь, если ты не получаешь справедливой сделки, надо уйти", - сказал Трамп в интервью лондонскому еженедельнику Sunday Times.

Он также посоветовал Великобритании не выплачивать Евросоюзу долг в размере 39 млрд фунтов стерлингов при выходе из ЕС. "Если бы я был на их месте, то я бы не заплатил 50 млрд долларов. Вот такой я. Я бы не заплатил, это огромная сумма", - сказал он.

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По словам американского президента, Лондону следовало бы привлечь к переговорам с Брюсселем о выходе из ЕС антиевропейского популиста Найджела Фараджа, возглавляющего "Партию Брекзита".

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.