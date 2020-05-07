"Ударит бумерангом": в ООН предупредили о последствиях пандемии

ООН предупредила о последствиях коронавируса / Фото: Reuters

Во время пандемии китайского коронавируса, который быстро распространяется по миру с декабря прошлого года, в ООН сделали громкое заявление о последствиях эпидемии.

По информации Голоса Америки, заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок считает, что распространение эпидемии коронавируса в бедных странах может "бумерангом" ударить по США, Европе и странах Запада, если они не помогут преодолеть вирус в развивающихся странах.

"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Нам нужны чрезвычайные меры", – заявил он.

По его словам, мир еще может избежать ситуации, когда годовалая проблема может превратиться в десятилетнюю проблему со всеми прогнозируемыми последствиями: "нестабильностью, миграцией, создание условий для террористов".

Отмечается, что пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца, или полгода и бедные страны потребуют значительных объемов помощи: "Если не действовать сейчас, должны быть готовы к усилению конфликтов, голода и смертности".